La Selección Argentina femenina jugará el 10 de abril en San Luis

San Luis se prepara para ver fútbol femenino internacional de alto vuelo en pocos días. La Selección Argentina femenina de fútbol jugará durante la fecha FIFA dos partidos amistosos frente a Chile. Serán en abril. Con la vuelta de Estefanía Banini, las dirigidas por Germán Portanova se preparan para la Copa América 2022.

Estefanía Banini, elegida en el 11 ideal en la última edición de los premios The Best de la FIFA, no juega para Argentina desde el Mundial de Francia 2019.

El 7 de abril, las "albicelestes" enfrentarán a las chilenas en Córdoba y el 10, la revancha será en el estadio "Juan Gilberto Funes" de La Punta. Lo confirmó la jefa del Programa Eventos Deportivos de la Secretaría de Deportes de la provincia, Vanina Brito.

La funcionaria contó que vendrán autoridades de AFA y que en los próximos días brindarán más detalles sobre dónde y cómo conseguir las entradas, el horario del partido y otros ítems.

Las convocadas:

Arqueras: Vanina Correa (Rosario Central) y Laurina Oliveros (Boca).

Defensoras: Adriana Sachs (Boca), Agustina Barroso (Palmeiras de Brasil), Aldana Cometti (Levante de España), Eliana Stábile (Santos de Brasil), Julieta Cruz (Boca), Marina Delgado (UAI Urquiza).

Mediocampistas: Daiana Falfán (UAI Urquiza), Estefanía Banini (Atlético de Madrid de España), Florencia Bonsegundo (Madrid de España), Miriam Mayorga (Boca), Romina Núñez (UAI Urquiza), Ruth Bravo (Pachuca de México), Sophia Braun (Gonzaga University de Estados Unidos).

Delanteras: Soledad Jaimes (Napoli de Italia), Marianela Szymanowski (Espanyol de España), Mariana Larroquette (Sporting de Lisboa de Portugal), Érica Lonigro (River), Catalina Primo (UAI Urquiza), Yamila Rodríguez (Boca), Amancay Urbani (Boca) y Vanina Preininger (Boca)

La fecha FIFA coincide con el Sudamericano Sub-20, por lo tanto no habrá juveniles en la convocatoria.