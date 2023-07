"Hay que animarse a soñar e intentarlo, así lo hice yo"

Por Sofía Jaimez Bertazzo

El fútbol llegó a su vida desde muy pequeña, su hermano la acercó a la redonda vestida de cuero y allí nació la pasión. El jardín y los recreos representaban los primeros grandes partidos, a todo o nada, siempre con varones. Así se fue forjando el estilo, el carácter y la perseverancia de Paloma Fagiano. Lo más complicado fue vencer los prejuicios como el de "las nenas no juegan al fútbol". Sin embargo allá fue: primero el Ave Fénix, más tarde GEPU, la Selección, Racing y Millonarios, para terminar de silenciar todas las negativas.

Soñar sin tener referentes puede ser complicado, como imaginar llegar a lo más alto sin tener alguien que motivó ese sueño. Las pioneras existieron muchas veces desde el anonimato para públicos masivos, pero allí estuvieron para golpear puertas hasta que se abrieron. Recién el Mundial de Francia revolucionó la esfera global y eso se sintió. “Las que siento que abrieron el camino fueron las que jugaban antes con menos oportunidades. Siento que yo fui bastante afortunada de estar jugando en este momento y no antes, porque se me abrieron muchas más puertas. Por ejemplo, cuando yo me enteré de la prueba de la Selección, fue por un posteo en Instagram, imagino que algunas habrán tenido la suerte y otras no de verlo. Por más que seas de San Luis, podés ir a Buenos Aires a jugar en AFA, en la máxima categoría”.

Sin embargo, el ejemplo también partió de casa. A pesar de que en un principio existía la duda de fútbol sí o fútbol no para la pequeña Paloma, ella encontró sus ejemplos bajo el ala de la familia. “Mi mamá me parece una persona que en lo que hace se entrega al 100. Es médica y también corre maratones, se entrena con mucha pasión, eso intento tener de ella. De mi papá, que es arriesgado. Mis hermanos siempre se preocupan por mí, me apoyan y eso me motiva mucho. En lo futbolístico no pude tener referentas, no sabía que había una selección antes de esa publicación de Instagram”.

Y entonces: ¿qué tiene Fagiano para ser diferente al resto? “Todavía no sé qué puede ser eso que me distinga. Siento que a mí me ayuda ver fútbol, me apasiona y me enfoca a querer entender lo que hago en la cancha”. Así, por casualidades de la vida, una publicación llegó a su algoritmo, citando a jugadoras para una prueba de Selección, y su papá fue quien la acompañó. “Yo dije: 'Voy a probar el sueño de jugar en otro lado, avanzar, buscar otros horizontes', aunque no sabía específicamente cuáles. Entonces era eso, ir, intentar y a la semana me contactaron. Pensé que me había ido bastante mal, no me tenía mucha fe, no lo podía creer. El mismo año me convocaron para la mayor. Fue todo muy rápido. Pero es eso, no dejar de intentar”.

En 2020 debutó en Racing, club al que siempre estará agradecida. “Ahí aprendí mucho, sobre todo que hay que tener constancia. Pasé momentos complicados, pensé que quizás el fútbol profesional no era para mí”, afirmó Paloma. El cambio llegó a la "Academia" desde lo estructural, implementaron el trabajo interdisciplinario. “Pasé de pensar que no podía jugar a disfrutarlo; fue porque entró una psicóloga al equipo. que me ayudó muchísimo. Intenté abrirme para trabajar con ella y fue la mejor decisión que tuve. Muchas veces no está bien visto que haya psicólogos en los clubes, cada vez los tienen más en cuenta”.

De San Luis para el mundo, Paloma se transformó el año pasado en la primera jugadora extranjera del club Millonarios de Colombia. También significó su primera salida al exterior como jugadora contratada. Y así "Palo" gambeteó en las canchas donde se vio pasar un búfalo con toda su fuerza. En ese club otro puntano hizo historia: Juan Gilberto Funes, quien entró en la lista de goleadores a finales de 1984 con treinta y dos tantos en un semestre. Y por supuesto ambos, de selección.

“La experiencia de Millonarios estuvo muy buena, me permitió crecer en lo personal, estar lejos de tu casa, de tu cultura, de tus seres queridos. La victoria y la derrota las sentía lejos, ayuda a seguir creciendo. Apenas me lo ofrecieron no la pensé tanto. A nivel fútbol me pareció mejor que el argentino, y tiene que ver con su nivel de Libertadores”, comentó Fagiano.

—¿Qué nivel encontramos en Sudamérica?

—La Copa América yo la seguí mucho. Formé parte de la preselección y no terminé viajando. Pero me parece que el tercer puesto fue justo, es el puesto que merecíamos; hoy Brasil es potencia y Colombia tiene mucha participación en la Libertadores, y equipos que tienen un muy buen proceso, invierten bien.

—¿Cómo viviste la Selección desde adentro?

—Cuando empecé a estar en la mayor había pasado lo que pasó con Bonsegundo y Banini, después del Mundial y de los Panamericanos. Recién las conocí cuando me citó Portanova; las tenía entrenando al lado y para mí era una locura. En el Mundial hicieron un gran papel y le dieron más visibilidad a la disciplina, fue el mayor logro. Esperemos que en este Mundial puedan conseguir una victoria, se mostraría el avance y estaría bueno verlo reflejado en el resultado. Me gustaría mucho que ellas tengan su revancha.

—¿Qué significa para el fútbol femenino la despedida de una jugadora como Estefanía Banini?

—Creo que ella marcó un antes y un después en la disciplina, sería muy difícil no verla más. Es una persona que se la identifica por estar tantos años en España, también pasó por Estados Unidos. Deja la vara muy alta, es alguien muy importante para nuestro fútbol. Esperemos que le vaya bien y si no es así, merece mucho reconocimiento por allanar el camino, ella y todas las pioneras”.

—¿La fase de grupos de Francia fue el puntapié inicial para plantarse como un equipo competitivo?

—El empate contra Japón demostró que se podía pelear contra los mejores equipos y el partido contra Escocia lo demostró del todo. Además, me puse muy feliz por quiénes convirtieron goles: iba por la peatonal de San Luis y en cada casa de tecnología había un gol nuevo, fue una locura. Si bien en todos los planteos se tuvo un equipo bastante defensivo, siento que hoy ya estamos para trasladar el plantel un poco más adelante y jugar un poco más.

—¿Dónde te proyectás en el corto plazo?

—Yo empiezo a jugar fútbol profesional porque quiero estar en la Selección. Es mi máximo sueño poder jugar la mayor cantidad de partidos, de mundiales. Cada fecha FIFA que me citaban la vivía como la final del Mundial porque es a lo que aspiro. Después asentarme en Europa, vivir allá, si se puede, pero sin dudas la Selección.

—¿Seguís a San Luis FC? ¿Tenés contacto con alguna de las chicas?

—Las sigo, hablo con los que están detrás del proyecto y dentro de él. Les dije que cuenten conmigo para lo que necesiten. Está buena la oportunidad de que no se tengan que ir de su casa para poder jugar profesionalmente. Algo que tiene pendiente el torneo es que sea más federal. Me pone muy feliz que les esté yendo bien y ojalá puedan ascender este año.