Detrás de cada nombre hay una ilusión mundial

Por: Sofía Jaimez Bertazzo

Germán Portanova confirmó la lista oficial de las jugadoras que viajarán al Mundial de Fútbol Femenino FIFA 2023. El próximo viernes disputarán un amistoso contra Perú en San Nicolás desde las 20:30, que servirá como despedida y puesta a punto para la cita internacional. La selección forma parte del Grupo G junto a Suecia, Sudáfrica e Italia.

Por supuesto aparecieron las jugadoras de mayor experiencia, casi indiscutidas después de sus últimas actuaciones. Cuando se habla de la Selección se sabe que no pueden quedar afuera Florencia Bonsegundo y Estefanía Banini —aunque en algún momento ocurrió— junto a Mariana Larroquette. Tres grandes luchadoras de equidad en el deporte. La cordobesa juega en Madrid C.F.F, la mendocina en el Atlético de Madrid, que acaba de consagrarse campeón de la Copa de la Reina, y la bonaerense sigue rompiendo redes por cada club que pasa, sea en Argentina, Noruega, Estados Unidos, Portugal o México. También Gabriela Chávez, la lateral de Estudiantes (BA), quien fue Mundialista en 2007 y 2019, olímpica en 2008, campeona sudamericana en 2006 y medalla de plata en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Vanina Correa, la dueña del arco en los últimos tiempos, juega en Rosario Central junto a su compañera de equipo Érica Lonigro, la delantera que tras su paso por River volvió a su "Canalla" amado, ambas dirán presente en Nueva Zelanda.

Aldana Cometti, la jugadora a la que nadie calla: “Le pido a los medios que estén”, lo que no se muestra no existe, afirmó la deportista en la conferencia de prensa en la previa del Mundial. Desde 2018 a la actualidad se radicó en España vistiendo la camisetas de Sevilla, Levante y actualmente de Madrid, con un paso en 2016 en Granada.

Adriana Sachs, recién salida de Boca Junior y llegada al Santos de Brasil, es una gran defensora con un comienzo temprano en la "albiceleste", convocada por primera vez con tan solo 15 años.

Junto con ella ingresó Eliana Stabile, quien vistió la camiseta de los eternos rivales: River y Boca. También se suma Yamila Rodríguez, la delantera destacada en Copa América como la mejor jugadora de los noventa minutos. Convirtió seis tantos en el certamen y fue la máxima goleadora —récord que solo una argentina había logrado hace 19 años: Marisol Medina fue la goleadora de la Copa en 2003—. Los últimos dos tantos fueron en el partido contra Paraguay, en el que Argentina dio vuelta el resultado en los 12' finales y ganó 3 a 1 clasificando al Mundial 2023. Las tres argentinas compartieron banco en el "Xeneize" y ahora están en el Santos.

"Doc" Mayorga, médica y futbolista como dice su CV, y Julieta Cruz son de la generación de un Boca de final de Libertadores, ubicado ya entre los mejores 25 equipos femeninos del mundo, junto con las tres jugadoras salientes que ya se mencionaron.

Las "Xeneizes" acaban de ser campeonas de la primera A tras vencer al UAI Urquiza por la mínima. Las integrantes del otro equipo finalista son Romina Núñez y Daiana Falfán, ambas de muy buen pie. La institución deportiva de Villa Lynch se metió entre los mejores equipos argentinos rompiendo con la hegemonía de River, Boca y San Lorenzo. Sin dudas se transformó en un club que pelea campeonatos y que forma jugadoras, pues la mayoría de las argentinas han tenido un paso por el "Furgonero".

Dalila Ippolito (21), Paulina Gramaglia (20) y Chiara Singarella (19) son de las más jóvenes del plantel. La primera juega en la serie A de Italia con la camiseta del Parma, mientras que la segunda disputó las finales con el Red Bull Bragantino de Brasil contra el Fluminense serie A2. Y la tercera es actual jugadora de la Universidad de Alabama, tuvo un pasado ligado al balonmano, deporte que practicaba en simultáneo con el fútbol, hasta que tuvo que decidir.

Sophia Braun tiene nacionalidad argentina, pero es nacida en Estados Unidos. Juega como mediocampista en el Club León de la Primera División Femenil de México. Lorena Benítez integra las filas del Palmeiras de Brasil, último campeón de la Copa Libertadores. Pasó de falsificar su identidad para poder jugar al fútbol a convertirse en una de las grandes mediocampistas de la "albiceleste".

Además, Camila Gómez Ares llegó a la Universidad de Concepción de Chile tras jugar en River, UAI y Boca, hizo su debut con la Selección en los Odesur en 2014.

La baja más significativa fue la de Laurina Oliveros, la arquera de Boca quedó fuera de la nómina a último momento producto de una lesión en su mano izquierda, la que la hizo disputar dolorida la final del torneo local. No obstante, la idea del cuerpo técnico sería que viaje igual con la comitiva nacional. Lara Esponda, arquera de la selección Sub 20 y de River Plate, y Abigail Chaves, portera de Huracán, serán los refuerzos para ese puesto; esta última con la particularidad de no haber disputado ningún partido hasta este momento para el seleccionado mayor. Y Vanesa Santana, que llega como jugadora libre tras su último paso por Huelva de España.

Sorprende que Portanova deje fuera a Agustina Barroso, quien acaba de fichar en Tenerife tras ser elegida la mejor jugadora de la liga brasilera en la temporada 2021/2022.

Así cierran las 23 convocadas para llegar a Nueva Zelanda en un nuevo sueño mundialista, encabezadas por Portanova, el DT que hizo crecer el fútbol de la UAI desde 2013 a 2019, y que el 26 de julio de 2021 fue anunciado como nuevo entrenador de la Selección Argentina, en reemplazo de Jorge Borrello.