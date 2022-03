Ya se pueden tramitar aportes de la Ley Ovina

La Unidad Ejecutora Provincial (UEP), que es la encargada de gestionar los aportes que contempla la Ley Ovina, informó que ya se encuentra abierta la inscripción para presentar proyectos que serán ejecutados durante 2022 referidos a la cría de ovejas.

Hay entusiasmo en el sector porque el Congreso nacional aprobó el año pasado una modificación de la Ley Ovina, que elevó el monto de dinero a repartir entre las provincias de 80 a 850 millones de pesos. San Luis, que en 2021 había recibido $3.600.000, ahora tendrá a disposición $14.913.015.

"La directiva de Nación es clara: hay que direccionar los proyectos de manera tal que involucren el desarrollo sostenido de la producción, la transformación y la comercialización de la ganadería ovina y sus productos derivados, la modernización e innovación de los sistemas productivos, el desarrollo regional y el incremento del agregado de valor, y la integración horizontal y vertical de todos los eslabones de la cadena", comentó Gabriela Delgado, coordinadora de la UEP.

Habrá tiempo para presentar proyectos hasta el viernes 13 de mayo, un plazo relativamente corto, por lo que habrá que apurarse. "Si bien los aspectos generales son similares a los del año pasado, para poder darles mayores detalles e información, además de los requisitos de presentación, les solicitamos que llamen al teléfono 2664 452000 interno 3188 o nos escriban por mail a la dirección uepsanluisovinocaprino@gmail.com", agregó la funcionaria.

El reparto del dinero se define cada año en la Comisión Asesora Técnica (CAT), en la que San Luis estuvo representada por Juan Manuel Celi Preti como presidente de la UEP y Mario Guerra (Asociación Civil de Donovan) por los productores puntanos.

La UEP busca que los formuladores hagan un seguimiento para que el proyecto no se caiga.

En la CAT, cada provincia plantea su realidad y pelea por los fondos. “Son montos más que razonables porque hay que considerar también el recupero de las cuotas pagadas, que en el caso de San Luis llegó al 90%", evaluó Delgado, consciente de que hay provincias que hacen grandes diferencias, como Buenos Aires o las patagónicas, que manejan un stock ovino muy importante.

En 2021, San Luis presentó proyectos por un monto muy superior respecto de los fondos disponibles, y gracias al trabajo de la UEP fueron aprobados. "Tres provincias hicimos eso: Buenos Aires (consiguió 2% más que lo presupuestado), San Luis (28% por encima) y La Rioja (76%)", según Delgado.

Bajo su coordinación, hay un estricto seguimiento de los proyectos en ejecución. "Muchos no pudieron cumplir las metas, lo cual es un problema para el productor porque paga una cuota y el proyecto no se desarrolla", lamenta. Por eso este año, antes de las formulaciones, quiere hablar con los productores y los formuladores elegidos "para explicarles el compromiso que asumen, porque el formulador arma el proyecto, es aprobado, cobra su parte y no hace el seguimiento. Hubo gente que se cambió de campo y no lo notificó a la UEP ni al profesional".

Adelantó que va a haber un piso en la cantidad de cabezas para los proyectos ovinos, porque buscan que el productor demuestre que el proyecto se puede llevar a cabo con un respaldo, que sea un proyecto de inversión. “No es que no queramos que accedan los pequeños productores, pero debe haber un desarrollo sostenido”, sostuvo la coordinadora.