La guerra complica las exportaciones a Ucrania

La invasión rusa a Ucrania no solo sacudió a la economía mundial, sino que podría afectar un mercado que para la Argentina representa exportaciones por más de 40 millones de dólares.

En 2021, el intercambio comercial bilateral con la nación de Europa del Este fue de 61,58 millones de dólares, con una balanza positiva para la Argentina por 21,16 millones. Es una mejora respecto de lo que había ocurrido un año antes, cuando el vínculo comercial había sido de 47,94 millones, con un saldo positivo de 12,92 millones.

En total, se exportaron hacia Ucrania bienes por 41,21 millones de dólares, mientras que las importaciones ascendieron hasta los 20,37 millones.

Los principales productos argentinos que ingresaron en el mercado ucraniano fueron merluza (tanto congelada como en filetes), por U$S 13,34 millones, limones por U$S 4,19 millones y maníes sin cáscara, incluso quebrantados, por U$S 3,33 millones.

Por otro lado, llegaron a la Argentina productos como ferro- sílico-manganeso, por 5,83 millones, mezclas de urea con nitrato de amonio en disolución acuosa o amoniacal por U$S 3,49 millones, y aparatos electrotérmicos para preparación de café o té por U$S 2,06 millones.

Sin embargo, si se lo compara con la relación comercial con Rusia, esos números son sobrepasados ampliamente: el año pasado entre exportación e importación se movieron 1.330,60 millones de dólares, con un saldo de 29,27 millones a favor de la Argentina. Obviamente, el producto estrella de la relación comercial con Rusia fueron las vacunas Sputnik V, ya que en total se recibieron dosis por un total de U$S 171,54 millones.

Por su parte, la Argentina vendió semillas y frutos oleaginosos por 65,78 millones de dólares, manteca por 54,43 millones y maníes sin cáscara por 52,11 millones.

El impacto de la invasión rusa a Ucrania en las exportaciones argentinas dependerá, entre otras cuestiones, de la gravedad y la duración del conflicto bélico. La decisión ucraniana de cerrar el espacio aéreo complicará la logística para el tránsito de pasajeros, y también para el comercio internacional. Además, hay problemas de índole financiero.