Reflexiones sobre la salud pública y el periodismo

Sol Despeinada: reflexiones que no son broma

Sol Ferreyra, más conocida como Sol Despeinada en las redes sociales, dio una charla a más de 50 mujeres. Con su carisma habitual y su arraigado feminismo conjugó en su charla humoradas y reflexiones. Abordó las violencias que se ejercen sobre la mujer en la salud pública y su experiencia dentro de los hospitales, algo que conoce por su profesión de médica obstetra. “Yo estudié pensando que quería salvar vidas y no fue con lo que me encontré, sino que fue algo nefasto”, dijo al comienzo de la conferencia.

Pudo advertir en su trabajo, que dentro de la medicina, el debate más fuerte era la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, y en su momento muchos profesionales de la salud mostraron su postura en contra. “Muchos no quisieron dar la cara porque tenían alguien a quien responder, es decir, trabajaban en un sanatorio u hospital, los podían echar y lo entendí porque tenían hijos. Pero ese no era mi caso, entonces no me importó”, dijo.

Desde su experiencia hizo un análisis sobre la violencia que ejercen sobre las mujeres que van a parir a sus hijos en cualquier hospital. “Vi personas atadas o infantilizadas porque no les brindaban información sobre qué analgésico les ponían”, contó.

En un momento, la charla se hizo tan amena que el público terminó dialogando sobre los temas a los que hacía referencia. Muchas de las presentes eran sus seguidoras en redes.

Por último, habló sobre las distintas justicias sexuales que nunca se debatieron. "Que un colectivero trans se jubile a los 60 años es una justicia sexual", dijo. "Lo vamos a justiciar y si no, que se agarren de las paredes porque vamos a romper todo", cerró la Despeinada.

Ayelén Puyol: invisibilizadas en el periodismo

La periodista deportiva, columnista y comentarista de fútbol femenino Ayelén Pujol compartió una conferencia con la prensa y dictó una capacitación para reflejar la invisibilización que sufren las mujeres dentro del periodismo deportivo y en el deporte en sí. “Lo que quise transmitir es que sepan las diferentes violencias que sufren las mujeres en la cobertura del deporte y pensar si es posible construir un periodismo deportivo con perspectiva de género y mirada feminista”, contó.

Actualmente, cada vez son más las mujeres que se animan a cumplir un rol dentro del periodismo del que, históricamente, siempre fue parte el hombre. Eso quiere decir que la evolución comenzó. “Estamos en un tiempo de mucha transformación, para nosotras el mejor momento del periodismo deportivo a lo largo de la historia. Somos muchas las que crecimos sin referentas porque no había, o no las conocíamos y en el último tiempo empezamos a tener un lugar”, aseguró. Y dijo que antes “era imposible pensar que una mujer podía llegar a comentar un partido de fútbol o relatarlo y hoy son lugares que empezaron a ocupar”.

Con respecto a las exigencias estéticas a las que son sometidas las mujeres en un medio de comunicación, Pujol señaló que es algo que de a poco va cambiando gracias a los debates que se generan. "La opinión pública empieza a generar un determinado repudio a esas políticas de los medios de comunicación que obliga a que eso se modifique", sentenció.

Por último, la profesional animó a todas las periodistas deportivas que están comenzando el camino: "Siempre nos dijeron que era difícil, que no había trabajo y sin embargo, hoy estamos viviendo el mejor momento".