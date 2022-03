Habilitaron el campanario de la Catedral de San Luis

Los puntanos que transitan el microcentro volvieron a escuchar el sonido de las campanas de la iglesia Catedral, que no solo anuncian la concreción de las misas, sino que también marcan sonoramente la hora. Al campanario lo habían inhabilitado hace aproximadamente seis años; ahora está operativo.

“Desde que se detectó el problema de la estructura en el ingreso del edificio, dejó de funcionar. Interrumpieron su funcionamiento para evitar que la vibración del sonido produjera roturas mayores”, explicó el párroco del templo, Rafael Espejo.

De acuerdo a lo que detalló, tuvieron que concretar una tarea de mantenimiento específica para poner nuevamente en óptimas condiciones las campanas. Todo se ejecutó gracias al esfuerzo de los fieles, es decir, se materializó con fondos y acciones propias de la institución.

Espejo remarcó que los arreglos no demandaron un monto considerable, dado que el técnico que realiza este tipo de tareas desarrolló su intervención prácticamente sin cobrar. Asimismo, aunque hubiesen tenido que abonar la totalidad del proceso, se trata de una de las acciones más económicas dentro de lo que implica la restauración general. Hay otros trabajos de albañilería o de electricidad que son más caros y que pueden demandar sumas millonarias.

Las tareas de restauración en la Catedral, declarada monumento histórico el 7 de enero de 1975, comenzaron en 2014. Entre 2015 y 2016 se desarrollaron trabajos estructurales, mientras que en 2017 y 2018 la obra estuvo paralizada; en 2019 retomaron los trabajos. En septiembre del año pasado, comenzaron la revalorización de la fachada, en un trabajo mancomunado entre el gobierno provincial y la comisión técnica de la iglesia.

Espejo subrayó que si bien no hay un dato oficial, estima que la refacción en el atrio ya está en un 50%. Allí se concretan trabajos en el piso y las escaleras; además, dispondrán de una reja. “Esto no solo beneficiará a los fieles, a la Catedral viene gente de otros credos, personas que no necesariamente son creyentes pero se acercan a conocer las instalaciones, a tomarse fotos y a adentrarse en el valor histórico y cultural”, dijo.

“El equipo que me acompaña y que analiza la estructura para respetar la forma original y belleza del lugar es un grupo de arquitectos e ingenieros que trabajan ad honorem; ellos son muy importantes”, expresó.

De la era colonial a la digital

Más allá de los adelantos edilicios, trabajan activamente en diversos objetivos. Uno de los más resonantes tiene que ver con un proceso de digitalización de los archivos de registros de bautismos, que datan del año 1.700, es decir, se trata de documentación más antigua que la que se puede encontrar en el Registro Civil de la provincia, por ejemplo.

También concretan arreglos y tareas que no se ven externamente. Uno de esos emprendimientos tiene que ver con aulas para asistir a niños, jóvenes, parejas y matrimonios. Trabajan sobre dos espacios, con la posibilidad de sumar un tercero.

Este año la Catedral cumple su 125º aniversario y proyectan diversas medidas para solucionar la humedad de algunas instalaciones y para refaccionar la pintura (si bien en las paredes no implica un procedimiento complejo, para retocar los frescos necesitan el aporte de especialistas).

Entre otras cosas, quedaría trabajar sobre el techo, las cúpulas y la torre norte. La concreción de estas labores dependerá de los fondos de la institución.