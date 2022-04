Sol Puntano cambia el look de sus botellas de vino

Durante la cosecha de uvas, la poda de frutales, la siembra de hortalizas o cualquier actividad que se realice cotidianamente dentro de los espacios productivos de Sol Puntano, quienes trabajan allí suelen encontrarse con animales pequeños. “Nos pareció súper interesante incluir este detalle en la etiqueta de los vinos que elaboramos para darles una impronta local. Es muy bueno renovar y refrescar las líneas de productos, sobre todo para darles identidad propia”, especificó Alfredo Cartellone, jefe del Subprograma Colonia Agrícola.

El funcionario aclaró que no es ningún invento y tampoco una estrategia de marketing. “Estos son los animalitos con los que solemos encontrarnos habitualmente al trabajar en la zona del viñedo. En la periferia encontramos nidos de lechuzas que habitan en cuevas, cuya denominación vulgar es lechuza de las vizcacheras. En Sol Puntano tenemos una familia que tiene su nido y no las sacamos porque no producen ningún daño, son amigables con el entorno y conviven sin problemas entre los viñedos”, explicó.

Contó que ha visto muchos zorros grises, “está lleno, suelen acercarse a tomar agua y aprovechan el líquido que sale desde los goteros de riego. Esta especie convive con el entorno y es muy lindo encontrarlos, observarlos haciendo lo suyo, cuando tienen hambre solemos sorprenderlos comiendo algunas uvas”.

El venado de las pampas está en el escudo de San Luis y ahora también en las etiquetas de las botellas de vino malbec de Sol Puntano.

Cartellone dijo que hace tiempo le habían contado que también hay ciervos de las pampas en la zona. “Justo durante este verano pude ver dos. Este tipo de animal come brotes, pasto y hojas. La misma humedad que genera el viñedo hace que se acerquen estas especies, donde hay pasturas blandas”, aseveró.

Con esta iniciativa Sol Puntano busca darle una impronta local a la línea de productos viníferos, “por eso decidimos relacionarlos con estos animales, aunque tampoco fue azarosa la elección. El malbec es el varietal que más eligen nuestros consumidores y la relacionamos al ciervo de las pampas, o venado de las pampas; el cabernet sauvignon está representado por el zorro gris y al vino blanco le pusimos la imagen de la lechuza. Por ahora estamos abocados a producir solo estos tres, seguramente el año que viene haremos otros y vincularemos esos vinos con otras especies que forman parte de la fauna autóctona y que andan dando vueltas por ahí. Hay muchos más, pero estos son los que merodean en el viñedo”, especificó.

El jefe del Subprograma Colonia Agrícola indicó que también la iniciativa puede tener un sesgo educativo: “Está bueno que la gente sepa que este tipo de animales son propios de la región de Cuyo, especialmente de esta zona. De hecho, el ciervo de las pampas está en el escudo provincial y es por eso que lo elegimos para que represente al malbec, que es la insignia del vino argentino y el más vendido por nosotros en las ferias”.

En la etiqueta los animales están dibujados en un segundo plano, ilustrados sobre un fondo blanco en tonos claros.

El ingeniero agrónomo afirmó que actualmente la colonia agrícola experimental se encuentra en medio de un proceso de cambios. “Estamos trabajando en el enfoque del proyecto y sobre cómo queremos encaminar la vitivinicultura de San Luis. Analizando la oportunidad de armar una agrupación de productores de la provincia, y viendo la posibilidad de tener una bodega propia. Actualmente no la tenemos y es por eso que para realizar todo el proceso de elaboración dependemos de servicios de terceros en diferentes especialidades. Es una realidad que nos limita bastante a los que estamos trabajando en este sector. Son doce productores en toda la provincia y hay tres o cuatro bodegas, algunas en proyección. Entonces es notorio que de a poquito el sector va creciendo”, aseguró, y contó que por ejemplo, para hacer e imprimir las etiquetas tuvieron que recurrir a una empresa que tiene su sede fuera de la provincia.

“Contar con una bodega nos va a permitir mejorar enormemente la calidad, este un objetivo que nos trazamos cada año, más la incorporación de tecnología. Detectamos un gran potencial enológico en los análisis de los vinos que ya hemos obtenido y esto nos permite mostrarnos al resto del país con sello propio”, opinó.

Los varietales de vino más populares dentro de la propuesta de Sol Puntano son: malbec, cabernet sauvignon y el blend de uvas blancas.

Cartellone adelantó que “representantes del Instituto Nacional del Vino (INV) nos invitaron a reuniones y encuentros para incluirnos a todos dentro de la ruta del vino a nivel nacional. En total ya son 18 provincias las que están involucradas en mayor o menor medida, pero todas trabajamos en la producción de vino”.

Hace una semana se realizó la “San Luis Wine Fair”, en un bar de Juana Koslay, y fue el espacio elegido por el Ministerio de Producción para presentar la nueva etiqueta de los vinos de Sol Puntano.

Los productos se pueden adquirir a través de las ventas directas de la colonia agrícola, todos los miércoles en la plaza Halcones del Cielo, entre las calles Juan Gilberto Funes y General Paz, de 9 a 13:30 y los jueves en el espacio verde frente a la rotonda Abuelas de Plaza de Mayo (ex Torrontegui), en el mismo horario.

