El centro Casa Pueblo ya asiste a unas quince personas

El Movimiento Evita puso en funcionamiento la Casa Pueblo, una dependencia de asistencia, contención y acompañamiento con terapias a personas que estén viviendo situaciones de consumo problemático y de vulnerabilidad social. En dos meses recibieron a unos quince mercedinos que se acercaron en busca de ayuda.

La vivienda está ubicada en la manzana 7088 casa 13 del barrio La Ribera, justo enfrente de la Plaza de la Salud y del hospital "Braulio Moyano". "La vivienda está abierta a todo público. Estamos de lunes a viernes de 8 a 20 y los sábados a la mañana. Siempre hay alguien capacitado y dispuesto a recibir a todo aquel que se acerque", explicó Benjamín Ojeda, un tallerista y operador del lugar.

Para realizar el primer contacto con los interesados, hay dos personas que registran los datos personales. Y luego de conocer la situación, gestionan entrevistas con los profesionales. Dentro del equipo hay dos psicólogos, dos acompañantes terapéuticos y enfermeras. "Además de las sesiones de psicoterapia, aplican estrategias que articulan con actividades que se desarrollan en la sede, como que asistan a talleres deportivos o recreativos", agregó.

El número de ciudadanos que frecuentan las terapias varía, porque algunos van abandonando y se van incorporando otros. "Los encuentros y actividades son voluntarias. Hay un caso, por ejemplo, de un chico que hace dos semanas que no viene, entonces nuestro trabajo es buscarlo, ir a su casa, conocer a su familia y su entorno, y buscar la forma para que retome. Pero, si notamos que no quiere seguir, que no le interesa, respetamos la decisión", aclaró Ojeda. También remarcó que el lugar no es para rehabilitación. "Lo que hacemos es, por ejemplo, no echarle la culpa a las drogas, si ese fuese el caso, sino que nos enfocamos en la persona, ver por qué consume, y por qué ese consumo se hizo un consumo problemático. No se lo aísla, sino que buscamos que se sepa desenvolver en su contexto", sostuvo.

La Casa Pueblo comenzó a funcionar a mediados de enero, en ese momento empezaron con dos habitantes que tenían problemas de consumo problemático. "Para difundir nuestras tareas conformamos grupos. Están los chicos de redes sociales que difunden permanentemente todo lo que hacemos. También hicimos el recorrido de campo, fuimos a las escuelas, pegamos afiches, dimos charlas, hicimos un puerta a puerta en casi todo el barrio y todas estas cosas van dando sus frutos. De a poco los vecinos van acercándose al domicilio, y ahora rondan entre diez y quince asistentes", afirmó.

Hasta el momento, la mayoría de los que concurren son mayores de 18 años. "Exceptuando a un chico que va a los talleres de boxeo y tiene 17 años, pero en poco tiempo cumple la mayoría de edad. Ese taller es parte de la terapia que la misma psicóloga le dijo que le podía ayudar a canalizar sus emociones con el boxeo, y hasta ahora le está dando resultados y está avanzando", aseguró Benjamín.

Además de las psicoterapias y acompañamiento, dictan talleres culturales, deportivos, musicales, recreativos y apoyo escolar. Todas las actividades son gratuitas.