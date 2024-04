Repudiaron la intromisión de la policía en la UNSL

La Coordinación Institucional de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) mostró su preocupación por un hecho ocurrido el lunes pasado. La Policía ingresó al edificio mientras se desarrollaban una serie de actividades en el IV Bloque en rechazo a la Ley Bases.

“Los policías uniformados y armados solicitaron, con claros objetivos de amedrentamiento, información acerca de las actividades que se desarrollaron en el interior del edificio, además de requisar la identidad de todos los participantes”, señaló el comunicado del organismo académico.

También recordó que la Ley de Educación Superior Nº 24.521, promulgada en 1995, establece una serie de derechos y obligaciones para los establecimientos educativos universitarios y no universitarios. En su artículo Nº 31, la ley establece claramente que las fuerzas de seguridad no pueden ingresar en las universidades nacionales sin una orden expresa de un juez. Además, el Título VI sobre la Educación Superior Universitaria, en su Capítulo 2 "De la autonomía, su alcance y sus garantías", destaca que "La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundamentada de un juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida".

A las 17 del lunes, integrantes del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) iban a realizar una campaña gráfica en repudio a la Ley de Bases y se iba a proyectar la película “Puan”, organizada por Active Estudiantil.

Sin embargo, una hora antes empezó el operativo policial para investigar el “ruidazo”, según relató el PTS.

“Exigimos a toda la comunidad educativa que se pronuncien contra la violación directa contra las libertades democráticas que tenemos para expresarnos y REPUDIAR el tratamiento de una ley que, entre tantas cosas, atenta contra la educación pública”, señalaron los gremialistas.