Aseguran que este otoño se adelantó la venta de antigripales

Desde marzo empezó a haber días de bajas temperaturas y los consultorios médicos se vieron muy concurridos. La gripe se adelantó y enfermó a muchas personas. Por eso, las farmacias ya han vendido una buena cantidad de medicamentos para aliviar estos síntomas de manera temprana, ya que esos analgésicos y antibióticos suelen comercializarse más cerca del invierno.

"Podemos suponer que esto es por la poca cantidad de vacunas antigripales que se aplicaron el año pasado. Pero es un fenómeno que se dio en todo el país. Como en 2021 estábamos con un esquema de vacunación contra la COVID-19 y entre una y otra dosis había que dejar pasar determinado tiempo, muchas personas tuvieron que renunciar a la antigripal esperando la segunda dosis contra la pandemia, por ejemplo", detalló Fabián Bautista, el presidente del Centro de Propietarios de Farmacias de la ciudad (Cenprofar).

Además, remarcó que el año pasado no registraron una gran cantidad de casos de gripe. "Si bien había flexibilizaciones, el movimiento en las calles no era el habitual, se limitaron las clases en las escuelas, incluso, y todas esas medidas provocaron que bajaran los cuadros gripales", sostuvo.

Pero, sorpresivamente, 2022 adelantó las bajas temperaturas y también la inestabilidad. "Tuvimos semanas que registraron bajo cero a la madrugada y después fueron subiendo las marcas. Otras jornadas tuvieron máximas de más de 30 grados en el día y a la noche refrescaba. Todos esos cambios fueron los que enfermaron. Hemos tenido mucha demanda de remedios pediátricos, ya que los niños se contagiaron en la escuela", aseguró Bautista.

Luego, aclaró que los casos que se registraron no fueron de una simple gripe. "No es que con reposo de uno o dos días ya podían hacer vida normal. No, esta influenza tiene la particularidad de producir fiebre muy alta, de más de 38 grados, prolongadamente, por tres o cuatro días, tos con flemas que puede durar hasta diez días, dolor intenso en el cuerpo y en la cabeza, y en algunas ocasiones también hubo vómitos, entre otros síntomas. Incluso muchos necesitaron corticoides, que es lo más fuerte que hay", afirmó.

Además, el farmacéutico contó que la pandemia marcó un cambio en la conducta de la ciudadanía. "Antes venían muchos sin receta, quizá nos decían a nosotros los malestares que sentían y esperaban que los mediquemos. Pero desde que existe el coronavirus, la gran mayoría recurre a un médico para que le indique qué debe o puede tomar, con qué frecuencia y demás. Esto es algo muy importante, ya que la automedicación es muy peligrosa", aseveró Bautista.

Asimismo, el representante de los farmacéuticos expresó que, en su comercio, al menos, no tuvieron muchos pedidos de los test de autoevaluación de coronavirus. "Si bien están autorizados y aprobados, la gente se acercó a los centros sanitarios de testeo para hisoparse. Como ya no hay grandes colas para la PCR, se puede ir en cualquier momento. Esto se implementó como para descomprimir esos puestos, pero acá en Villa Mercedes no tuvieron mucha promoción", destacó.

Grupos de riesgo

Bautista recordó que la provincia ya inició la campaña de vacunación antigripal. "Deben consultar a su médico, pero las personas que tengan alguna enfermedad crónica, bebés y niños hasta los 4 años y embarazadas son los grupos de riesgo que deben colocársela. Quienes tienen PAMI también pueden recurrir a las farmacias que trabajen con esa obra social y que tengan inyectatorio, para inocularse", recordó.

El Ministerio de Salud de San Luis comenzó con campañas en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) para proteger a los vecinos, especialmente a los niños y a quienes presentan factores de riesgo.

Redacción/MGE