Desde marzo, aplicaron más de 70 mil dosis antigripales

En San Luis, las acciones en pos de la salud no se detienen. La cartera sanitaria continúa con las arduas campañas de vacunación para toda la población. Indicaron que las principales son la antigripal y la de COVID-19.

Desde marzo —que es cuando llegó la vacuna antigripal de la cepa 2023— ya se aplicaron en total 70.114 dosis. Esta colocación está destinada a niñas y niños de entre 6 meses y 2 años, personas en procesos de gestación, mayores de 65 años, personal de salud, aquellos pacientes con un grado importante de obesidad y quienes posean enfermedades crónicas o de riesgo entre los 2 y los 65 años.

Calendario Nacional

Todas las vacunas que se encuentran indicadas en el Calendario Nacional se aplican gratuitamente en cualquier vacunatorio, centro de salud u hospital público del país.

El jefe del Programa de Epidemiología, Rodrigo Verdugo, indicó que es indispensable colocar la dosis indicada en la población específica. “Vale la pena remarcar algunas campañas particulares como la antigripal y COVID-19, que están actualmente en ejecución. La gente piensa que es solo antes del invierno y no es así”, dijo.

“La antigripal no está destinada a todo el mundo: tiene una población objetivo que son aquellas personas que pueden generar una forma moderada, grave o fallecer si adquieren la enfermedad”, agregó.

Recalcó que aunque esta vacuna no está indicada junto al calendario, en niños es obligatoria. “Muchas veces, las mamás creen que no, pero es muy importante que se la apliquen. También en embarazadas, quienes por ahí tienen miedo por su condición, pero, por el contrario, si adquieren la vacuna pueden traspasarles anticuerpos a los recién nacidos, con lo cual el niño nace protegido durante esos primeros 6 meses de vida en los que no se puede vacunar”, informó.

Después de la potabilización del agua, las vacunas son la principal causa que salva vidas a nivel mundial. Rodrigo Verdugo

La antigripal está realizada con cepas virales de la influenza A y B. Hay otras enfermedades que se denominan ETI (enfermedades tipo influenza) que no están en esta aplicación. Subrayó que otra referencia importante para las personas en períodos de gestación es la triple bacteriana acelular, ya que esta protege de listeria, tétanos y pertusis (tos convulsa).

► Vacuna COVID-19

En el caso de la vacuna contra la COVID-19, ya se aplicaron 1.460.722 dosis; este año fueron 25.215. El funcionario apuntó que es necesario tener al menos un refuerzo anual; si se trata de una persona de riesgo, es cada 6 meses. “Está destinada a todo el mundo mayor de 6 meses. Mucha gente se la ha dejado de aplicar. Es importante mencionar que no importa la cantidad de refuerzos que tengan, es recomendable una dosis anual. Al ser una vacuna voluntaria, la gente piensa que no hay COVID-19, pero sigue circulando”, mencionó.

Subrayó que para quienes no son considerados población de riesgo, la aplicación de la dosis refuerzo disminuye la posibilidad de ser un transmisor del virus. “Yo puedo tener una sintomatología muy leve, inclusive ni darme cuenta, pero estar transmitiendo la enfermedad a personas susceptibles como pueden ser los abuelos, quienes han sido trasplantados o pacientes oncológicos”, comentó.

► Contra el VPH

El Papiloma Humano es un grupo de diversos virus y representa una de las enfermedades de transmisión sexual más común. “La vacuna del VPH se aplica a los 11 años, tanto en niños como niñas. A partir del año que viene se cambia el esquema por una vacuna multivalente, es decir, que abarca la mayor cantidad de cepas virales de VPH y va a ser en dosis única. Hoy en día son dos dosis para ambos sexos”, precisó.

“Este virus es el principal causal de cáncer de útero; es un virus oncogénico. En lo que es cobertura, con esta dosis en particular, en la provincia estamos bastante bien, no es una vacuna que tengamos retraso. Lo principal es respetar las vacunas de calendario. Todas las vacunas están en la libreta de salud que tiene nuestra provincia y están identificadas por edad”, añadió el funcionario.

Redacción / NTV