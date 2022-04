Más "Coyote Puntano" que nunca: Miguel Baldoni ganó en Quines

Miguel Baldoni festejó a lo grande y logró una victoria contundente en la 19ª edición del Rally de Quines. Daniel Bassi y Mario Rasso fueron los escoltas en suelo norteño.

El "Coyote Puntano" volvió al triunfo este domingo en el Rally sanluiseño, el que lo vio nacer y lo catapultó a ser un referente en el nacional.

"Un fin de semana soñado, con la familia y la gente de Quines que me alentó siempre. Fue un placer volver a correr en San Luis y de la manera que lo hice, muy sólido, ganamos la prueba clasificatoria y todos los tramos excepto uno. Fue una carrera perfecta", detalló Baldoni, que si bien tiene varios triunfos en San Luis en los Master de la Tracción Simple e incluso ganó en la última edición del Rally Nacional, por el torneo local no vencía desde hace una década.

Baldoni se quedó con todo este fin de semana: arrancó dominando la prueba clasificatoria y fue el más veloz en ocho de las nueve pruebas especiales. Sumó así los puntos de la primera y segunda etapa y, además, se quedó con las unidades extra del Power Stage.

"Vamos por el buen camino, tengo que agradecer al equipo que me entregó un auto de otro nivel. La idea es seguir en el torneo, siempre y cuando no se superponga con el Nacional. Sería bueno poder completar la totalidad de las fechas en San Luis, me siento muy querido, y correr de local no tiene precio", cerró el puntano.

Baldoni empleó un tiempo neto de 1 hora, 9 minutos, 51 segundos y 2 décimas para recorrer los 109,3 kilómetros de carrera y aventajó por 50"6 a Bassi; 51"9 a Rasso y 2'52"1 a David Cavallera.

En el quinto puesto terminó Pablo Rasso, quien además fue el vencedor de la clase N6.

Juan Manuel Pellegrini, séptimo en la general, ganó la N2 STD 16V; Ignacio Ruiz fue octavo en el absoluto y dominó la N2.

En el resto de las clases festejaron: Mauricio Capello en la N2 STD 8V; Pablo Chacon en la N7; Ricardo Cabral en la A turbo y Juan Pablo Menchini en la RC5.

Redacción/MGE