Tierra de Sol concientizó sobre el autismo con actividades al aire libre

El Centro Educativo Terapéutico Tierra de Sol conmemoró el Día de la Concientización sobre el Autismo con diversas actividades en la plaza Pringles. Tuvo como invitadas a dos escuelas y mantuvieron charlas con juegos recreativos y deportivos al aire libre para derribar mitos sobre el trastorno.

“Nos pareció importante llevar adelante estas pequeñas acciones para la sociedad y conocer un poco más. Particularmente, por la mañana hicimos un muro con cajas en el que los chicos pegaron mitos y prejuicios que luego derribaron”, comentó Mikaela Rasso, vicedirectora de la institución.

Las actividades de la mañana comenzaron a las 10 con mucha música, baile y risas, y finalizaron pasadas las 12 del mediodía. Los invitados especiales fueron los chicos de la escuela generativa Estación Danza y Arte. Sus más de 15 estudiantes de primaria del agrupamiento "Juanito Laguna" compartieron los talleres. Algunos vecinos también se acercaron a compartir y a observar.

“Hicimos un mural artístico en el que todos pintamos y dejamos marcadas nuestras manos azules y luego charlamos bastante sobre la realidad que atraviesa a los chicos. Cuando empezamos a pensar en qué hacer, uno de los puntos fundamentales fue en cómo integrar a algún sector de la sociedad, y la verdad es que se sumaron y lo pasamos muy bien”, detalló Rasso.

Además, explicó que las barreras por exclusión del Trastorno del Espectro Autista (TEA) generalmente son “invisibles” y no como las de las personas con discapacidad, que son mayormente “visibles”, como la falta de rampas o las roturas en las veredas que no les permiten circular fácilmente. “Es importante que demos a conocer más su afección para que no sean estigmatizados y sean incluidos desde el conocimiento, porque hace falta más información”, dijo.

La directora de la escuela generativa, Leticia Gutiérrez, destacó que no dudaron en aceptar y en participar del evento, porque siempre es un buen momento para concientizar sobre el TEA.

“Generalmente en los colegios no son comprendidos y en nuestro caso tenemos niñas y niños integrados, por eso quisimos compartir. Todos somos diferentes y de cierta manera en algunas cosas todos somos iguales”, contó.

El grupo de la tarde compartió actividades relacionadas con el deporte e invitaron a los integrantes del Club Cuyo. Los chicos y chicas se pintaron la cara, caminaron y corrieron por el espacio verde y jugaron al fútbol y al cesto. Finalmente, armaron un rompecabezas y vistieron con papel un árbol de la plaza con las partes del cuerpo y frases que recortaron.

“A la tarde tuvimos cuatro salas que incluyen a jóvenes y niños que asisten a la parte terapéutica y tienen parálisis cerebral o algún impedimento a nivel físico y estuvo todo adaptado para que participen”, aseguró Soledad Agüero, la encargada del turno tarde.