El desafío de eliminar el hambre en América Latina

Construir sistemas agroalimentarios sostenibles, sociedades rurales prósperas e inclusivas y contar con una agricultura sostenible y resiliente fueron las prioridades acordadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) durante su 37ª Conferencia Regional para América Latina y el Caribe, en Quito, Ecuador.

La región “puede y debe hacer frente a sus desafíos y pasar a la vanguardia de la alimentación y de la agricultura mundial. La seguridad alimentaria del mundo lo requiere”, dijo Qu Dongyu, director general de la FAO.

La mejor manera de hacer esto es transformando los sistemas agroalimentarios de la región, “para que sean más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles”.

La conferencia estableció como primer objetivo construir sistemas agroalimentarios sostenibles para garantizar dietas saludables para los 650 millones de latinoamericanos y caribeños.

En América Latina y el Caribe no hay hambre por falta de comida. No hay hambre porque los agricultores no hagan su tarea. Hay hambre porque existe demasiada desigualdad y pobreza fue un eje sobre el que giró la conferencia.

Al respecto, la FAO destacó que ayudará a los países a asegurar el acceso físico y económico a alimentos inocuos y nutritivos, a impulsar dietas saludables, políticas y programas, para apoyar a 104 millones de personas con obesidad y a 60 millones de personas que viven con hambre en la región.

Como segunda prioridad, nació la necesidad de impulsar sociedades rurales prósperas e inclusivas, pues “la mitad de la población que vive en los campos de América Latina y el Caribe es pobre y una de cada cuatro personas vive en extrema pobreza”.

Más aún, el 82% de quienes trabajan en la agricultura y en la pesca lo hacen en condiciones de informalidad.

Luego, se estableció la necesidad de contar con una agricultura resiliente y adaptada al cambio climático.

“Estamos fuertemente comprometidos con detener la deforestación, promover la ganadería sostenible y baja en emisiones (de gases de efecto invernadero, como el metano y el dióxido de carbono), e impulsar la recarbonización de los suelos y la recuperación de agroecosistemas degradados”, dijo la el organismo de la ONU.

Esa lista de prioridades tiene como requisito la innovación, pues el compromiso asumido es que cada iniciativa regional de la FAO sea un motor de innovaciones y que cada proyecto sea una experiencia de digitalización, absolutamente necesaria en los sistemas agroalimentarios y las sociedades rurales.

En la conferencia participaron 586 personas, incluidos miembros del sector privado, la academia, la sociedad civil y el sistema de Naciones Unidas, y 34.000 personas siguieron sus transmisiones.

La reformulación de los sistemas agroalimentarios en la región está en marcha. Con eficiencia y transparencia, América Latina y el Caribe pueden eliminar el hambre.