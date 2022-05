Un gaucho mira a su Cuyo

Un hombre acompañado de su perro fiel y el paisaje de su Cuyo amado parecen ser inspiración suficiente para darle vida a un disco. Tiene las manos en los bolsillos y un gesto cansino por el trabajo de recordar: una primera canción que vuelve a ser considerada tras muchos años de penumbras. El protagonista del arte de tapa del nuevo disco de los Orozco-Barrientos acaba de regresar a su tierra, a la música y a los escenarios.

Este sábado, a las 21, el dúo mendocino vuelve a San Luis para continuar con la presentación de su nuevo disco “Regreso”, que fue terminado en Casa de la Música, de Villa Mercedes. Raúl "Tilín" Orozco y Fernando Barrientos ya tocaron el material en Merlo y Villa Mercedes, y ahora le llegó el turno al auditorio "Mauricio López", que recibirá su mixtura de música cuyana y rock argentino.

“Estamos muy contentos de presentar el disco en la ciudad de San Luis, es un lugar extremadamente especial para nosotros, lo he dicho miles de veces, pero lo reafirmo ahora”, resaltó "Tilín", quien vivió su primera infancia en la provincia, que por supuesto le recuerda a su padre puntano.

Luego de ocho años sin sacar música nueva —él último disco, “Tinto”, estuvo nominado a los Grammy Latinos— el dúo lanzó su cuarto álbum con un título que los invade desde varios aspectos. De él forma parte “El resto del cielo”, el primer tema que compusieron en conjunto, pero que nunca, hasta ahora, habían podido ubicar dentro de su material discográfico.

“El disco representa el regreso de Fernando a Mendoza, a volver a grabar, a poder hacerlo con mis dos hijos, a la primera canción y al disco físico y al vinilo”, resumió Tilín, quien comentó que su hijo Coco —miembro de Usted Señálemelo— produjo el álbum; mientras que su hija, Luciana, tocó el bombo e hizo el arte de tapa en óleo. “No están en el proyecto porque sean mis hijos, sino porque son muy buenos; no me lo permitiría si fuera de otra forma y ellos me lo reclamarían el día mañana”, aclaró Orozco sobre un proyecto que desde sus inicios tuvo la impronta familiar y, por supuesto, la cuyana.