Unos 60 tatuadores dejan su tinta en las pieles villamercedinas

Animarse. Quienes visitaron el lugar no dudaron en dejarse una marca. Fotos: Luciana Iglesias.

Desde el viernes, unos sesenta tatuadores de todo el país y algunos del exterior disfrutan de la cuarta convención y exhiben sus diseños únicos y novedosos para dejarlos marcados en las pieles de los villamercedinos. El encuentro finaliza este domingo a la medianoche y quienes asistan pueden disfrutar de puestos de comida rápida y bandas en vivo.

El Diario recorrió el salón de 25 de Mayo 1675, donde se lleva a cabo el evento. Maximiliano Dechecco, uno de los organizadores, explicó que es abierto para todo el público y los vecinos pueden encontrar distintos estilos, como el tradicional, oriental, americano o realista.

El primer día estuvieron de 14 a 00, y ayer y hoy de 12 hasta las 00. “Estuvo bastante movido, venimos con una gran concurrencia y todos están trabajando. Participan compañeros de varias provincias. Los precios son similares a los que se trabajan en los locales e incluso suele haber algunos descuentos. El diseño se puede hablar previamente y lo que muchos hicieron fue pactar una cita, porque ya sabían de la convención por la página de Facebook”, detalló.

Dechecco mencionó que las opciones parten de los $2.000 o $3.000 dependiendo del tamaño, el estilo y los colores. También hubo otras alternativas, como venta de indumentaria, gorras, perfumes y hasta cremas para cuidar la piel luego de tatuarse.

Diversas técnicas. Los tatuadores presentaron variedades de diseños, tamaños y colores.

“Llegamos desde Buenos Aires y tenemos remeras, buzos, vestidos, sudaderas y camperas para niños, jóvenes y adultos. Nos gustó la onda, la gente es muy buena, todo acorde al ambiente. Los precios son directos de fábrica, así que están muy baratos”, dijo Adrián Espósito, quien ocupaba uno de los puestos.

Mariángeles Gaitán, una de las profesionales que llegó desde Neuquén capital, comentó que además de los tatuajes ofrecen prendas con diseños exclusivos y láminas y adhesivos para pegar en termos, celulares o cuadernos.

Puestos. Cada artista tiene su lugar en el salón para trabajar y exhibir sus propuestas.

“Ya dimos varios turnos y esperamos a mucha gente. Nuestros valores varían por muchos factores, pero más o menos van desde $4.000 o $5.000 en adelante y no hacemos proyectos muy grandes, porque la idea es terminarlos acá en un día”, aseguró.

El precio de los tatuajes depende del diseño y de la técnica, pero parten de los $2.000 o $3.000

Otra de las participantes, Alejandra Hurtado, arribó desde Bolivia para mostrar y plasmar su técnica japonesa. “Trabajo desde hace 12 años y también hago neotradicional. Estoy en una gira, pasé por La Plata y de ahí me vine. Hace mucho tiempo que no se hacía este tipo de eventos por la pandemia, así que estoy muy contenta”, sostuvo.

Uno de los primeros en tatuarse el viernes fue Matías Sosa, quien se llevó dos diseños en su pierna. “Apenas me enteré que estaba el encuentro me contacté con uno de los tatuadores, ya que sabía que iba a venir. No tardó más de una hora y media”, contó el joven con alegría.

Fotos: Luciana Iglesias.

Otro de los vecinos, Fabián Pastor, indicó que vive desde hace poco en Villa Mercedes y decidió dar una vuelta por los stands para distenderse el fin de semana. “Hay un gran potencial de artistas concentrados en este lugar y está bueno que vengan de todas partes de la Argentina”, agregó.