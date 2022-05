Los cigarrillos se venden igual, pese a los incrementos

Este lunes comenzó a aplicarse el segundo aumento del precio de los cigarrillos en lo que va de 2022. Sin embargo, de acuerdo a un relevamiento que realizó El Diario por kioscos del centro de la capital, las ventas se mantienen sin cambios y los fumadores siguen fieles a las marcas que suelen comprar. Por otro lado, surgen otras opciones como la compra de tabaco suelto para armar, pero la rapidez del atado ya fabricado y el gusto por las pitadas de siempre parece imponerse entre los consumidores.

"La venta ha ido bien, como siempre, a pesar de los aumentos. No cambian de marcas, por más que haya subido. Se enojan uno o dos días, pero siguen comprando", aseguró Anahí Altamirano, quien atiende un kiosco y tabaquería que queda por calle Rivadavia. Este aumento, dispuesto por la tabacalera Massalin Particulares, fue de entre un 11% y un 15% y se sumó a un primer aumento que hubo en febrero de este año, de un 9%.

Altamirano marcó que tiene clientes que llegan a gastar hasta 30 mil pesos por mes. "Hay quienes compran dos atados de Marlboro, son 600 pesos, o dos Chesterfield que son 500 pesos cada dos días. Es plata, es un presupuesto", apuntó. Por otro lado, detalló que en marcas un tanto más económicas como Master, Red Point, Dolchester y Pier compran todos los días, lo que indica un consumo más rápido.

Como tabaquería, también ofrecen tabaco suelto con filtros y papel. Quienes eligen esta modalidad, entre estos elementos y el tabaco más económico, gastan unos 400 pesos, con la posibilidad de armar unos 50 cigarrillos. La comerciante indicó que tienen clientes atentos a las subas y que el sábado pasado hubo muchos comprando cartones. "Es increíble cómo fuma la gente", remarcó.

"Hoy hemos cambiado los precios, con todo lo que eso conlleva y cuidándose de no meter la pata, porque los valores los decís de memoria y es para lío", apuntó Francisco Romera, quien atiende un kiosco por Rivadavia.

Para el comerciante, el cambio de una marca a otra sucedió durante la pandemia, no ahora. "Eso ya pasó, no es que venía una quietud y subió, viene subiendo y esa elección la hicieron antes. Sobre todo durante la pandemia que se cortó el cigarrillo, la gente empezó a fumar lo que había y se vieron beneficiadas las marcas más económicas. Ahora ya está, quien compra Philip, va a seguir comprando Philip; y el que empezó a fumar las marcas baratas, sigue con esas opciones", explicó.

"Hay poca venta de tabaco suelto, lo hacen para ir mediando, un cigarrillo y un armado, pero son muy pocos los que lo hacen. Tengo disponible pero no es mi fuerte", admitió Romera.

Otro negocio de la vía que tiene su espacio de tabaquería indicó que venden un "kit" con dos paquetes de tabaco, más papeles, filtros y una máquina de armado manual a $1.200. El empleado indicó que si bien reciben muchas consultas, el cliente termina eligiendo los atados, por la rapidez en su consumo.

Del lado de los fumadores, Marcos Videla indicó que gasta unos $5.000 mensuales en cigarrillos, o unos $1.200 por semana, y que siempre elige la misma marca, independientemente del precio. "Compro igual porque considero que el factor económico no es un impedimento para mantener 'el vicio', pero cambio de marca cuando no consigo los cigarrillos que consumo. Siempre tengo en cuenta comprar tabaco suelto, como una posibilidad concreta para intentar fumar menos", detalló.

Otros, como Juan Molina, directamente ya no fuman. "He dejado de fumar porque van en aumento y también la salud es muy importante. Están en un valor alto, en el último tiempo cambié de marca, pasé de los Chesterfield que me salían $200 a los Dolchester, que salían $170", recordó.

