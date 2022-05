Chicos con discapacidad podrán festejar su cumpleaños gratis

Germán Ponce es el propietario de un pelotero ubicado en avenida Santana Alcaraz al 400. Él decidió aportar su “granito de arena” a la inclusión y celebrar gratuitamente los cumpleaños de niños con discapacidad. Para ello modificará y adaptará los juegos del salón para que el homenajeado y sus invitados puedan divertirse. La iniciativa surgió por el testimonio de una clienta que le contó que su hijo con síndrome de Down fue excluido de algunos festejos.

“Esto pasó hace algunas semanas, una señora fue con su pequeño a averiguar fechas y contratar el servicio. Me preguntó si podía hacer el cumpleaños y le dije que sí. Ella se sorprendió, porque me confesó que ya había tenido malas experiencias en otros salones, en los que el chico no pudo entrar a ninguno de los juegos porque no lo incluyeron", detalló el dueño. Luego reflexionó: "Soy papá y de solo imaginarme eso me dolió. Le propuse acondicionar todo el pelotero al gusto del cumpleañero”, sentenció el hombre.

Pero las palabras de la mamá quedaron retumbando en su cabeza. Germán aseguró que no podía dejar de pensar en alguna manera de evitar que esas cosas sucedieran. “Pasaron como dos semanas y en un semáforo vi cruzar corriendo a un niño con síndrome de Down con su mamá atrás y sentí que esa era una señal. Llegué a casa y publiqué en las redes sociales que me voy a hacer cargo de todos los cumpleaños de niños con discapacidad. Solamente deben llevar la torta y las sorpresitas, el resto corre por mi cuenta: el personal, los snacks, los panchos, las pizzas, los juegos, todo”, puntualizó.

Desde el día que escribió en Facebook hasta el momento ya tiene tres reservas confirmadas. “No hay un límite por mes, quiero ayudar a todos, mientras pueda lo voy a hacer. El único requisito es que el papá, mamá o tutor presente el Certificado Único de Discapacidad (CUD)”, sostuvo el propietario del pelotero. Además, Ponce remarcó que hará todo lo necesario para que los festejos sean un éxito. “Si tengo que enviar a capacitar al personal lo voy a hacer. La idea es que el salón tenga juegos para que todos se diviertan y que los puedan utilizar. Si hay que cambiar alguno de los que tenemos lo haremos también”, destacó.

El pelotero tiene castillos inflables, una cama elástica, un metegol, juegos didácticos y un jenga gigante, entre otros atractivos. “Cuando se acerquen a reservar, ahí tomaremos todos los datos, como por ejemplo la canción favorita del cumpleañero, qué actividades puede hacer, cuántos invitados son, todo lo necesario para que el protagonista se sienta cómodo”, remarcó Ponce.

Para realizar consultas, el salón abre sus puertas todos los días a partir de las 17:30. También habilitaron un número de teléfono que es el 2657589752. “Es un celular que tiene WhatsApp, que es lo que generalmente manejamos todos, entonces pueden enviar un mensaje y ahí informamos los horarios disponibles, las fechas, las promociones, y después se acercan a presentar el CUD”, finalizó.

Redacción/MGE