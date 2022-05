Gotas de amor en forma de canto

Amor en todas las formas y colores experimenta Marcela Morelo en sus canciones. Ella misma se autodenomina una fiel creyente de la unión de almas gemelas, del romanticismo y la conexión que existe cuando dos personas se conocen. A través de sus letras cuenta vivencias propias y algunas prestadas que van muy bien con lo que sienten sus seguidores y lo demostró el sábado a la noche cuando se presentó en la sala Hugo del Carril del Centro Cultural Puente Blanco y se encontró con un lugar lleno de amor y energía divina toda para ella.



En varios momentos del concierto, la artista se detuvo para observar al público y se perdió en la multitud con su mirada. Agradecida y cordial se presentó junto a su pareja Rodolfo Lugo, que la acompañó en la guitarra, y con Manu Sija, el multi instrumentista tucumano que abrió el show con un solo de violín exquisito y presentó "Luna bonita", el primer clásico de la noche.

Foto: Héctor Portela.





No hubo momento en el recital en que el público se quedara callado. Pero de buena manera, porque en el largo y entretenido repertorio de la artista se colaron canciones de su carrera muy conocidas por todos. El condimento indispensable fue el charango ejecutado por Marcela y que combinó el sonido de las cuerdas con su sonrisa.



Muchas cosas le sorprendieron a Morelo en su presentación en San Luis. Primero la cantidad de seguidores que reunió en la sala, que tuvo muy pocos espacios vacíos; la interacción con ellos: "me encantaría bajar y conversar con ustedes por horas", expresó y las muchas parejas que asistieron y vieron el recital tomados de la mano y en pura complicidad.



"Quiero alimentar la planta del romanticismo esta noche porque veo que muchos tienen al lado su otra mitad", agregó la cantante que demostró que su voz no sabe de años y sigue intacta como en su juventud.

Foto: Héctor Portela.





Además de sus composiciones, la artista indagó por canciones de otros colegas que completaron la lista de temas. Se atrevió a versionar "Lo dejaría todo" de Chayanne, "Como la flor" de Selena y "No podrás" de Cristian Castro, momento cuando junto a Rodolfo, a quien describió como "Mi amor, mi cómplice y todo", invitaron a los presentes a prender las linternas de sus celulares y corear juntos el clásico del mexicano.



Otra orden que llegó desde el escenario hacia las butacas fue cuando interpretaron "Amor", la canción que Marcela grabó junto con el grupo tropical Los palmeras. El público se levantó de sus asientos y al ritmo del acordeón bailaron la cumbia sabrosona.



Como a Morelo le gusta indagar por diferentes emociones le dedicó a Mercedes Sosa la canción que grabaron juntas "Jamás te olvidaré", momento en el que las lágrimas corrieron por las mejillas de algunos en la sala, como en la misma cantante. Otro colega que tuvo su momento fue Abel Pintos con la canción que cantó a dúo con Marcela, "Aventura".

Foto: Héctor Portela.





El recital siguió por la rama del folclore cuando la artista agarró el bombo y junto a Sija interpretaron "Luna tucumana" y "Tonada del viejo amor".



Una hora y media de show pareció suficiente para Morelo y sus acompañantes pero el público no estaba decidido a irse. No era indicado pensar que la artista se despediría sin entonar "La fuerza del engaño" que tuvo su propia coreografía en el reconocido estribillo y que muchos replicaron en sus butacas.



El bis fue con "Te está pasando lo mismo que a mi" y una Morelo bailarina y contenta que contagió su alegría hasta en el último aplauso de pie que la despidió hasta una próxima vez.