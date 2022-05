Ángel Carabajal grabó en La Punta

Un solo día de rodaje sirvió para que Ángel Carabajal se enamorara profundamente de San Luis. El productor y bailarín cordobés llegó a la provincia para grabar un spot publicitario que tuvo como eje la conmemoración de la Revolución de Mayo de 1810. Junto con un elenco integrado por bailarines, actrices y actores puntanos, trabajó en la ciudad de La Punta y realizó tomas en la Réplica del Cabildo.

El spot representa lo que sucedió aquella jornada en la que la Patria comenzó a constituirse. Con imágenes del presente y el pasado, Carabajal encontró en San Luis la esencia que necesitaba para que su producto saliera tal como lo planeó en la idea principal. El video ya se puede disfrutar en las redes sociales de Sancor Seguros.

Es la primera vez que el artista realiza una producción propia dentro de San Luis y se sintió muy entusiasmado por la predisposición del elenco, y expresó que "me quedé sin palabras por la belleza natural y las réplicas que tienen en La Punta. Es una escenografía real difícil de encontrar en otros lugares".

El spot cuenta con la actuación de Ángel, quien se pone en la piel de un actor que viaja en taxi por Buenos Aires y se encuentra con muchas banderas que le llaman la atención. "Mientras recorre la ciudad, se pregunta e imagina cómo era la Argentina en ese momento tan importante de la Primera Junta y se le vienen imágenes del pasado", contó el productor.

Carabajal agregó que, además del elenco de artistas puntanos, el vestuario también pertenece a la provincia. "Me volví encantado por lo que trabajamos y presentamos. Me encantaría volver a grabar con sitios tan magníficos y reales como el Cabildo", expresó Ángel.

La grabación del spot sirvió para formar un lazo entre el productor y la provincia, que lo espera para futuros trabajos y presentaciones.

Carabajal es el creador de "Bien argentino", una obra musical estrenada en Villa Carlos Paz y ganadora del Premio Carlos, que recorre el folclore a través del malambo, bombos, boleadoras, chacareras y zambas. Todavía no tuvo la oportunidad de traer el espectáculo a San Luis y no pierde las esperanzas de que pronto esté de regreso junto a su elenco, conformado por grandes figuras como Marcelo Iripino, Adabel Guerrero, entre otros.

Entre sus planes también se encuentra la idea de volver a San Luis para crear una obra que represente la idiosincrasia puntana y que muestra las tradiciones y costumbres de la provincia. "Los puntanos son muy particulares, y me encanta. Me lo demostraron en la visita y me quedaron ganas de conocerlos aún más", concluyó Carabajal.

MM