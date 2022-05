Encuentran un esqueleto humano, casi completo, cerca del Río V

Cuando Raúl Ángel Squenatti empezó a cavar un pozo para instalar un gallinero que le habían encargado, nunca sospechó que iba a encontrar los restos óseos de un esqueleto humano –casi completo- a menos de medio metro bajo tierra.

El hombre de 57 años contó a una radio de Villa Mercedes que “este domingo mi exesposa me pidió que le armara un gallinero en un terreno de su propiedad cerca del Río V, a unos 500 metros –más o menos- del balneario Los Filtros”.

Squenatti empezó a cavar el primero de los pozos donde iba a enterrar uno de los palos que sostendrían el futuro gallinero cuando tocó algo con la pala que le llamó la atención: “A los 40 centímetros –aproximadamente- siento algo que pensé que era una piedra. Pero cuando meto la mano me doy cuenta que no era una piedra. Empiezo a remar con la pala y veo que se trata de un hueso redondo, que de animal no podía ser”.

El hombre dijo que siguió hurgando un poco más “y me doy cuenta que era el cráneo de un ser humano que hasta los dientes tenía. Seguí cavando, agrandé el pozo, y empecé a sacar uno por uno los huesos hasta formar el esqueleto casi completo”.

También agregó que lo encontró “en posición fetal, porque las manos estaban junto a la cabeza. Y parecía tener un agujero en el cráneo, como si lo hubieran ejecutado. Como si fuera un balazo”.

Relató que algunos huesos “estaban quebrados”, pero que estaban todas las partes. “Podría faltarle alguna vértebra o los de las manos o pies que son más chiquitos”. Según dijo “la contextura no es de alguien de gran talla, pareciera de un joven de 15 o 16 años o quizá de una mujer”. Y sobre la posible altura dijo que “podría tener 1,60 metro como mucho”. Pero aclaró que solo encontró huesos: “No habían ni restos de ropa, ni de calzado”.

El hombre recordó que esa zona era toda de monte y que recién la limpiaron hace un año para hacer unas obras. Para precisar explicó que sería a unos 6,5 kilómetros del dique Vulpiani y a unos 500 metros del balneario Los Filtros. Sobre la margen izquierda del Río V.

Squenatti contó que llamaron a la Policía y que con ellos llegó la fiscal de Instrucción Daniela Torres quien ordenó que los forenses hagan los análisis de rigor para conocer la identidad de esos restos.

MGE