Marilina Bertoldi aporta sus vivencias a San Luis

Visible, revoltosa y capitana. Marilina Bertoldi sabe de maniobrar barcos sola y muestra lo que es en todo su esplendor. Hoy vuelve a San Luis con una nueva ancla, "Mojigata", su último disco repleto de rock y verdades. El concierto será en Comuna a las 22. Antes dialogó con etc y contó sobre sus amores y diferencias.

—¿Cómo sentiste la respuesta del público puntano en las visitas anteriores?

—Súper, siento que tengo que visitarlos con frecuencia para conocerlos más y generar esa cosita más familiar que pasa cuando fuiste varias veces. Me alegra ir con el formato más grande, es el que más cuesta llevar de gira. Estoy muy contenta de que se esté dando en San Luis.

—¿Qué trae de nuevo "Mojigata", el disco?

—Es una perspectiva nueva respecto al estilo del rock que viene medio lleno de telarañas. Se renueva dentro del mismo estilo, vuelve al old school, pero con una bocanada de aire moderno, actual. Creo que tiene un carácter súper personal.

—¿Hay diferencias respecto a "Prender un fuego", tu disco anterior?

—Muchísimas. Es bastante claro a la primera escucha. Son muchos elementos los que hacen que ambos discos sean mundos distintos, aunque nunca faltan los temas que los ayudan a linkearse entre sí. Son pequeños guiños. Pero en sí es otro concepto de cómo hacer un disco de rock, aunque creo que con "Mojigata" ya logré experimentar las distintas maneras de encararlo. Creo que estoy lista para meter un volantazo y reconstruir un nuevo sonido desde cero para lo que se venga.

—Los videos que presentaste de "Amuleto" y "La cena" tienen contenido lésbico, ¿sentís que en estos momentos ser lesbiana y mostrarse como tal es activismo?

—Lo veo como contar sobre mi vida, mis fantasías, así como cualquier persona heterosexual lo hace cotidianamente. Pasa que hay tan poca visibilidad y tan poca diversidad que cuando alguien lo hace se lo tilda de activismo, de levantar una bandera. Y no, la verdad es que estoy simplemente viviendo, existo en este mundo que está demasiado relatado desde una porción de la inmensa población que la habita.

—¿Cómo te sentiste en tu rol de productora?

—Me sentí mucho más confiada de lo que esperé sentirme, fue una sorpresa. Al final el miedo que me contuvo de producirme enteramente a mí misma en otros discos era solo eso, miedo. La info ya la tenía adentro mío, solo tenía que extender los brazos y agarrar lo que era mío, abrazarlo. Y ahora quiero ir por mil lugares, experimentar dentro de este nuevo rol. Las canciones comenzaron a gestarse en pandemia y hablan mucho de lo que viví, es mi diario personal para escucharlo en unos años y recordar una época con mucha claridad, a través de mis ojos y mi sentir de ese momento.

—¿Qué sentís o qué pensás sobre el actual rock argentino?, ¿te sentís parte?

—Vienen diciendo que el rock murió hace ya 30 años o más. Estamos en una época en la que los géneros se mezclan sin los límites que había en el pasado, está todo dentro de todo. Hay pop, rock, rap, etc, todos conviviendo en todas las canciones últimamente. Pasa que por alguna razón el rock es un estilo tan fuerte que genera algún tipo de morbo por el cual se lo quiere dar por muerto. Pero no va a pasar, porque el rock es una actitud de rebeldía que siempre va a estar presente, en menor o mayor visibilidad. Creo que no es el estilo más grande del momento y eso es todo. No es lo masivo que era, pero no creo que no pueda volver.

DÍA: Jueves 5 de mayo

HORA: 22

Lugar: Comuna

ENTRADA: 2.000 pesos

MM