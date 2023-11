Para la compositora, cantar en vivo es una sensación de frescura

Hace cuatro años, Marilina Bertoldi entró a la historia de la música nacional al convertirse en la primera mujer en obtener el Premio Gardel de Oro. Antes de ese reconocimiento, la cantante y compositora había conformado una sólida carrera que continuó su senda después, sin cambios esenciales en la forma de trabajo y de comunicarse con su público, pero a la vez, sin quedarse nunca estancada.

Uno de los métodos que tiene para hacer posible esa dualidad es tocar en vivo cada vez que puede. En ese plan llegará este sábado a San Luis con un formato nuevo, en dúo y acústico junto con Edu Giardina, habitual baterista de su banda. El show será en Comuna, a partir de las 21 con entradas a 4.400 pesos.

La cantante dijo a etc que actualmente disfruta más de ese formato, aunque eso le pasa con todo lo que es nuevo para ella. "Lo hago justamente para eso, para sentir esa sensación de frescura en cada paso nuevo que doy".

Con las nuevas versiones que empuja el dúo, Bertoldi siente que les volvió a dar vida a algunas de las canciones de su repertorio. Aunque también considera que es una manera de declararle su amor a la música por sobre la certeza que le pueden dar algunos éxitos. La intención de Marilina es sorprender al público, pero también inspirarlo y complacerlo.

"En los shows en vivo busco divertirme, esquivo como puedo el aburrimiento. En ningún momento del show mi cabeza se va a otro lado, eso es porque estoy muy atenta a todo lo que sucede; incluso a veces armo el show a medida que ocurre", explicó.

El otro aspecto musical que marca la profesión de Bertoldi es la composición, que también es diferente si se hace para un dúo. "Yo siempre estoy en un proceso de crear. Escucho mucha música en el día; una parte grande es para tranquilizarme, otra para inspirarme, y la tercera parte es música que hago yo y no saqué aún".

Para la cantante, componer la música que quiere escuchar todos los días es el éxito más grande que pudo imaginar, aunque —irónica como casi siempre— asegura que nunca escucha el material que ya editó.

El de hoy será el primer recital de Marilina tras el balotaje que alzó a la Presidencia de la Nación a Javier Milei, un candidato contra el que la cantante militó con fervor. Antes de las elecciones, envió un mensaje a los indecisos. "Lo que pasaba era urgente y peligroso para todos, pero puntualmente para la comunidad LGBT, que es una de las que más peligra". Habrá que ver si la artista tiene alguna manifestación pública para hacer esta noche sobre el escenario.

El disco más reciente de Bertoldi fue gestado de modo independiente, una experiencia que no la dejó del todo conforme, sobre todo desde el punto de vista de la gestión. La cantante dijo que trabajar de ese modo siempre es lindo en lo artístico, pero que no es lo suficientemente organizada como para llevar adelante un proceso de este tipo, "sobre todo con las ambiciones que tengo actualmente".

San Luis es continuamente elegida por la artista para presentarse en vivo, lo que hizo que la relación fuera estrecha a tal punto que siempre que viene se pone como objetivo llegar a la provincia alguna vez en plan vacacional. "Me encanta mirar el paisaje, respirar el aire de allá, así que ahora me espera esa sensación hermosa que tengo que aprovechar en el poco tiempo que voy a estar", indicó Marilina, aunque reconoció que pese a sus múltiples visitas no conoce muchos artistas puntanos. "Pido y acepto recomendaciones", señaló.

Con 2023 en su recta final, la compositora repasó un año que sirvió para bajar un cambio y que la tuvo en el primer semestre sin tocar en vivo luego de un 2022 muy activo en cuanto a recitales. Este año, Bertoldi cambió la metodología de difusión y solo publicó las fechas en sus redes, sin demasiado esfuerzo por vender entradas. "Busqué cosas nuevas —concluyó—, sentir que se me escapaba todo para ver qué me generaba. Y eso me hizo ver que quería un cambio, innovar, volver a tocar en escenarios chicos por todos lados. No soy muy ambiciosa respecto a logros hacia afuera, pensé que sí, pero no".

► PARA AGENDAR

• DÍA: hoy

• HORA: 22

• LUGAR: Comuna

• ENTRADA: 4.400 pesos

Redacción / NTV