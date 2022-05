Lo imputaron por matar de un balazo a un vecino

Tras tres días de detención, Darío "El Coya" Giménez fue imputado por matar de un tiro en la cabeza a Rolando Daniel Gatica en el barrio San Antonio de Villa Mercedes. Al momento de ser aprehendido por el personal del Departamento Homicidios, el sospechoso dijo ante los medios de comunicación que se entregaba a la Policía porque no quería que lo culparan de algo que él no había hecho, en referencia a que desde el minuto uno de la investigación todos los testigos lo señalaron como el autor de los disparos. Pero este viernes, en la audiencia de formulación de cargo, no dijo ni una palabra al respecto.

La de este viernes fue la última audiencia de imputación para los detenidos por el asesinato del joven de 21 años. El miércoles imputaron a Franco Ariel "El Tiri" Chávez y anteayer fue el turno de José Eduardo Flores. Ambos fueron acusados como partícipes secundarios de "Homicidio simple agravado por el arma de fuego".

La fiscal instructora que investiga el crimen, Daniela Torres, recordó que Gatica fue asesinado el domingo, alrededor de las 19, cuando el grupo integrado por "El Coya" y el resto de los detenidos se cruzó con la víctima y sus hermanos en una esquina del barrio San Antonio.

La letrada señaló que hay numerosos testigos que lo sindicaron como la persona que disparó, al menos dos veces, contra la víctima. También mencionó que la autopsia confirmó que la única bala que impactó contra Gatica ingresó por su frente y quedó alojada en su cabeza.

Por eso y por "la peligrosidad del hecho y el comportamiento delictual" de Giménez, le solicitó al juez de Garantía, Leandro Estrada, que lo impute como autor de "Homicidio agravado por el uso de arma de fuego".

La defensora subrogante, Alejandra Guerra, requirió una prórroga del arresto de seis días.

Finalmente, Estrada resolvió hacer lugar a la imputación planteada por la fiscal y a la prórroga.