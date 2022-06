La violó y embarazó a los 12 años; piden 18 años de cárcel en un abreviado

Una niñez interrumpida, secuelas irreparables, una familia rota. Quizá sean algunas de las cuestiones vitales que los jueces de la Cámara Penal 2 residual de San Luis tengan en cuenta para decidir si aceptan o no un pedido de juicio abreviado.

El acusado, quien abusó de su hijastra en tres oportunidades y la embarazó a sus 12 años, llegó al banquillo de los acusados con un pedido de pena a 40 años de cárcel, solicitados por el fiscal de Instrucción Leonardo Navarini Busti. Pero en la audiencia que se celebró el miércoles, la fiscal de Cámara Virginia Palacios planteó que esa cifra es “descabellada”, junto al defensor oficial, Esteban Sala, y el Defensor de Niñez y Adolescencia 1, le solicitó al tribunal una sentencia a 18 años, sujeta a la escala penal del delito tratado “y no para sosegar los ánimos de nadie”.

El caso fue denunciado por la mamá de la víctima los primeros días de julio de 2019; primero en la Comisaría 3ª y luego ratificada en el Poder Judicial, el 12 de ese mes. Allí contó que la niña le confesó lo que ocurría a su tía, y que ésta a su vez se lo transmitió.

Según reconstruyeron en la investigación judicial, el hombre, quien actualmente tiene 36 años, ultrajó por primera vez a la pequeña en enero, luego ocurrió otro hecho en marzo y el último en abril, todo en 2019.

Ese último mes la madre había llevado a la niña a un control médico por dudas en su período menstrual: el profesional le dijo que no se preocupara porque por la edad no era raro que fuera irregular. Pero en julio llegó la revelación: la investigación confirmó no solo la existencia de los abusos, sino que la pequeña estaba embarazada.

Días después, el 9 de agosto, el juez Ariel Parrillis procesó al abusador con prisión preventiva bajo la carátula de “Abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente (dos hechos) y abuso sexual simple agravado por el vínculo y por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente (un hecho), en concurso real”.

Una de las condiciones para acceder a un juicio abreviado es aceptar la culpabilidad, y así lo hizo el acusado este miércoles. “Pido disculpas, sé que no voy a reparar el daño, pero quiero cumplir mi condena y cambiar. Conozco los hechos”, dijo ante el tribunal.

Pero para la mamá de la víctima, que también habló en la audiencia, el acuerdo está lejos de reparar el daño que sufrió la familia. “No ha sido fácil sacar a mi hija adelante. He venido a pedir justicia y esta persona no tiene perdón por lo que le ha hecho a mi niña. No estoy de acuerdo con el pedido de pena de 18 años de prisión”, se quejó.

María Elena Aparicio, su abogada, también: “Estamos ante tres hechos que la niña no ha podido olvidar. Debemos cambiar el paradigma y solicitar penas más altas que ayuden a erradicar este tipo de delitos. No acepto el acuerdo porque siento que se vulneran los derechos de mi defendida. Ella quedó embarazada por los abusos y tuvo dos intentos de suicidio, por eso no me parece justo llegar a este acuerdo”.

“Analicé minuciosamente la causa. La pena justa es de 18 años. Lo solicitado por el fiscal de Instrucción no es nulo, pero es irreal y estamos aquí para aplicar el derecho como corresponde y no para sosegar los ánimos de nadie. Estamos ante un delito cuya escala va de los 8 a los 20 años de prisión y lo que solicitamos está casi al tope de la escala penal”, había sostenido antes Palacios.

Redacción