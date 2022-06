El pedido del viajero para compensar las críticas

El 5 de mayo, en la Cámara de Diputados de la Nación, la oposición logró instalar el debate sobre la Boleta Única de Papel para los cargos nacionales. Lo hizo con 132 votos que le alcanzaron para llevar el tema a un plenario de comisiones, lejos de los dos tercios para debatir sobre tablas el tema. Pudo lograrlo no sin susto: el quórum propio no estaba asegurado. Pero un puñado de aliados salvaron a Juntos por el Cambio.

Uno de los legisladores que estuvo en la mira fue Claudio Poggi. Es que 3 días antes había pedido licencia sin goce de haberes: desde el 2 al 18 del mes pasado, por un viaje familiar "que ya tenía pensado" para festejar los 60 años de su esposa Sandra Correa, según explicó su entorno.

El faltazo despertó críticas dentro del macrismo; después de dos meses sin reuniones en el recinto (la anterior había sido el 11 de marzo), Poggi se ausentaba justo para una sesión ordinaria clave.

El malestar de dirigentes y simpatizantes del macrismo con el diputado por San Luis explotó en las redes: llegó a ocupar el puesto 23 en “Tendencias” a nivel país en Twitter. Varios usuarios le reclamaron que "dé la cara y vaya a laburar". Otro le advirtió: "Si la Boleta Única Papel no se aprueba por su culpa, nunca nos olvidaremos de usted”.

El fuego amigo se trasladó a la TV nacional, Viviana Canosa, la conductora identificada con JxC, no ahorró críticas (ni insultos) al acordarse de Poggi. "Para que vean que a mí no me importa de qué partido es, me importa tres pitos el partido", dijo indignada. Y agregó: "Tenemos que discutir la Boleta Única, la transparencia. Y el tipo se va. A patadas en el culo a todos: tienen vacaciones, piden permiso, no vale pedir permiso por nada. Vas y te hacés cargo, para eso te votaron", le reclamó sin mucha diplomacia. El actor Alfredo Casero, también alineado a la oposición nacional, fue otro de los que "se acordó" de Poggi en las redes.

El último martes, Juntos por el Cambio pudo firmar el dictamen en Diputados para que su proyecto llegue al recinto de la Cámara baja, pese al fuerte rechazo expresado por el gobierno nacional y los legisladores del oficialismo. El macrismo impuso su despacho de mayoría con 58 votos; el Frente de Todos firmó uno por minoría con 57 apoyos. Esta vez Poggi no gravitó porque no integra ninguna de las tres comisiones del plenario que trató el tema.

Al legislador parece haberle ganado el remordimiento por haberse tomado vacaciones en pleno mayo, faltar a la sesión clave y desatar una andanada de cuestionamientos internos. Al punto que ahora pidió una sesión especial para tratar de compensar la lluvia de críticas... un viajero arrepentido.