La Rural Río Quinto brindó un homenaje a sus expresidentes

La comisión directiva de la Sociedad Rural Río Quinto celebró sus 114 años de trayectoria junto a los expresidentes de la institución y sus familiares. “Tomamos la decisión de hacer un acto que recorriera la historia de la sociedad desde el momento de la fundación, el 1° de julio de 1908, hasta la actualidad”, dijo Sergio Herrera, presidente de la Rural de Villa Mercedes.

El homenaje incluyó palabras emotivas a cargo de Herrera. “Además contamos con la presencia de funcionarios municipales con los que descubrimos una placa recordatoria”, contó el presidente de la institución y añadió que en ella estaban incluidos los nombres de Gustavo André, Edmundo Wernicke, Héctor Tassara, Hugo Corradi, José Dixon, Víctor Dubor, Julio Jaeschke, Santiago Harte, Modesto Aurelio Sosa, Rodolfo Jaeschke, Óscar Alberto Casella, Aldo Enrique Besso, Arturo Domine, Juan Jorge Kuning, Antonio Bellettini, Félix Quiroga Origone, Ósmar Viotto, Federico Kuning, Ariel Ayello, Ricardo Pereyra, José Bellettini, Carlos Cabadore y Pablo Emilio Bianchi.

“Con el paso de los años nos hemos caracterizado por tener una activa presencia gremial. Participamos de la fundación de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) que pertenece a las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Entre otros aspectos a través del trabajo de los diferentes presidentes, los miembros de las comisiones y los asociados han tenido siempre una participación en la vida económica, institucional y social de la ciudad y de la provincia”, indicó y añadió que otro aspecto importante es la participación anual en la Expo Rural “que es una extensión del San Luis productivo en el que se muestra el desarrollo de la actividad ganadera, del campo, comercio, la industria y la tecnología entre otros aspectos”.

En 1999 se conformó el Ateneo Juvenil, “durante la actual gestión volvimos a activarlo ya que consideramos que trabajar junto a ellos para formarlos es nuestra responsabilidad”, aseguró y especificó que actualmente la sociedad cuenta con 500 socios.

“Hacía muchos años que no nos reuníamos, el encuentro con los familiares de los expresidentes fue fortalecedor, muy emotivo, hacía muchos años que no nos reuníamos por la pandemia”, dijo , y aseveró que aunque actualmente no tienen una comisión de mujeres, dentro de la estructura organizacional cuentan “con el aporte y la participación de muchas profesionales, su rol es muy importante. El Ateneo Juvenil tiene a la cabeza a Milagros Manzur”.

Sobre el trabajo junto a los productores indicó que continuarán “saliendo a las rutas para reivindicar el rol del sector. La situación es difícil sobre todo por la falta de lluvias. Otro tema que nos ha convocado a reunirnos con el Ministerio de Seguridad es el abigeato y la inseguridad que sufren en los establecimientos”, finalizó.

Redacción/ALG