Golpeó a su ex, hirió de un tiro a la pareja de ella y robó una moto

Está claro que Cristian Javier Pereyra no fue a lo de su expareja a hablar, ni siquiera a discutir. Fue a cometer no uno, sino varios delitos. Según lo relatado por las víctimas, el hombre entró al domicilio de Carpintería, le pegó un balazo al actual novio de su ex, la atacó a patadas a ella y hasta le robó la moto de su hijo. Alcanzó a huir, pero la libertad le duró poco. El personal del Departamento Homicidios de la Unidad Regional 3 lo detuvo durante la mañana.

En el transcurso del día, el agresor de 48 años será llevado a los Tribunales de la Tercera Circunscripción. Allí el fiscal Carlos Leloutre enumerará ante el juez de Garantía las pruebas por las que solicitó su detención y pedirá que sea imputado. Es muy probable que los delitos que le imputen sean "Homicidio en grado de tentativa" por el balazo que le disparó a Mario Stauffer, "Lesiones agravadas por mediar violencia de género" en contra de su ex y "Hurto", al menos esos fueron los hechos delictivos por los que fue arrestado.

Las agresiones ocurrieron la madrugada del sábado, alrededor de las 3, detallaron dos fuentes vinculadas a la investigación. Pereyra entró a la casa de su ex, de calle Los Mandarinos 125, ubicada al sur de la plaza principal de Carpintería, después de abrir una ventana corrediza. En la vivienda, las víctimas aún estaban despiertas, veían la televisión.

Según lo narrado por los damnificados, el agresor entró empuñando un arma de fuego. "Gatilló varias veces, pero solo salió un disparo", precisó uno de los informantes, de acuerdo a lo contado por la mujer. Ese proyectil impactó muy cerca de la oreja derecha de Stauffer.

Con los nervios a cuestas, la otra víctima tomó su celular y trató de llamar a la Policía. El atacante notó eso y la detuvo tirándola al suelo. Una vez en el piso comenzó a patearla. "Tiene golpes en el labio superior de la boca y en una pierna", precisó una de las fuentes.

Así consiguió quitarle el teléfono. Luego tomó la motocicleta del hijo de la mujer, es decir, de su exhijastro, y huyó.

En un primer momento, intervinieron los efectivos de la Comisaría 19ª de Carpintería, pero luego se hizo cargo de la causa el personal de Homicidios. En el domicilio, encontraron una vaina y un proyectil de un revólver, calibre 22, indicaron.

Con los datos referidos por los damnificados, los policías se dirigieron a la casa que Pereyra tiene en esa localidad. Pero no lo hallaron allí. El otro posible domicilio donde podía estar era el de un hermano que vive en Merlo, y hacia allá fueron.

En esa segunda vivienda lo encontraron. No le hallaron el arma de fuego, pero sí una Motomel Blitz 110, informaron los voceros de Relaciones Policiales.

La mujer de 42 años fue asistida por sus heridas que no revistieron gravedad. Stauffer, de 39, en cambio, permaneció un día internado. Los médicos concluyeron que, por el momento, no hay necesidad de retirarle la bala que quedó alojada por debajo del oído.

