Cerca de los vecinos: Anses reabre su oficina en La Punta

Con un edificio remozado y la premisa de recibir y asistir a los vecinos que se acerquen por alguna inquietud o trámites, hoy reabrirá sus puertas la oficina de Anses ubicada en la ciudad de La Punta. Si bien este jueves se desarrolló la reinauguración del local, desde las 8 de este viernes comenzará la atención a todo el público.

Para ello, desde el organismo nacional designaron a la puntana Ana Paula Vergés como jefa de la seccional y junto a un equipo de colaboradores especialmente capacitados asistirán a todos los vecinos de la ciudad que necesiten algún trámite o gestión previsional o de asistencia social.

La delegación está ubicada en avenida Serrana, sección 1, manzana 133 y atenderá al público de lunes a viernes de 8 a 14.

Tras un largo tiempo cerrada por la pandemia y por carecer de un referente, las puertas de la oficina se abrieron oficialmente anteayer, en un acto que encabezó la directora ejecutiva de Anses a nivel nacional, Fernanda Raverta. Junto a ella participaron la titular de la seccional San Luis, Ángela Gutiérrez de Gatto; el subdirector de Prestaciones, Juan Tignanelli; la directora general de Proyectos de Niñez, Adolescencia, Juventud y Género, Paula Ferro, y el jefe de la Regional Cuyo, Carlos Gallo. También estuvieron el intendente de La Punta, Martín Olivero, y el secretario de Turismo, Luis "Piri" Macagno.

Charla. Raverta mantuvo una cita en el Centro de Jubilados Nacionales.

“La Punta ahora cuenta con instalaciones más modernas que ampliarán y mejorarán nuestra capacidad de atención, dando respuesta a las consultas y trámites de los vecinos y las vecinas de la zona garantizando el acceso a la Seguridad Social”, expresó Raverta.

“A partir del viernes (por hoy) esta oficina, que era un punto de atención, reabrirá sus puertas como una oficina renovada, que contará con un espacio de calidad en cuanto a atención, infraestructura y puesta en valor edilicia para que cada vez que alguien venga a solicitar un derecho a Anses sea recibido con un abrazo por parte del Estado”, destacó la funcionaria.

“En las 42 oficinas que abrimos, y en las 33 que pusimos en valor en todo el país, asumimos el enorme desafío de que haya un equipo que reciba con profesionalismo y empatía a los vecinos y las vecinas y, en el caso de San Luis, a los más de 100 mil jubilados que tiene esta provincia, a los 107 mil titulares de asignaciones familiares, y a cada puntano y a cada puntana”, remarcó.

La funcionaria nacional también concurrió a Terrazas del Portezuelo donde fue recibida por el gobernador Alberto Rodríguez Saá, con quien mantuvo una charla en compañía del resto de la comitiva que la acompañó a San Luis.

Centro de Jubilados

En otra de las actividades que desarrolló en San Luis, Raverta visitó el Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales, ubicado en Pringles casi Colón en la ciudad capital, y mantuvo un encuentro con doscientos adultos mayores. En la ocasión pudo dialogar con muchos de ellos y compartió una merienda. Durante el encuentro charlaron sobre los programas de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado, Jubilación Anticipada y Créditos Anses, entre otros temas.

“Nos tocó asumir nuestro trabajo en Anses durante una pandemia en la que no nos podíamos encontrar. No se podían abrir los centros de jubilados, no se podía ver a la familia y pensábamos en cómo sería la Argentina después de eso. Tuvimos que aprender mucho y gran parte de ese aprendizaje lo obtuvimos de ustedes, de los jubilados y las jubiladas con sus experiencias de vida. Porque ustedes superaron crisis económicas, políticas, personales y familiares y a pesar de todo eso, siempre se pusieron de pie. Ustedes saben resistir y nos enseñan a todos a ser un poco más fuertes para salir adelante”, subrayó.

"Estamos muy contentos"

La flamante titular de la oficina de La Punta, Ana Paula Vergés, se mostró entusiasmada ante el nuevo desafío y adelantó detalles de la atención en la seccional. "Muchos vecinos ya fueron a hacer distintas consultas, pero la apertura formal será este viernes. Aunque restan detalles para poner en funcionamiento del sistema con el que se maneja Anses a nivel nacional, estamos en condiciones de atender al público y de acompañarlos en distintos trámites. Algunas gestiones específicas aún no se pueden cerrar desde la nueva oficina, pero con el correr de los días, gradualmente, tendremos toda la capacidad", afirmó.

"Estamos muy contentos, con mucho entusiasmo y ganas de recibir a los vecinos para cualquier consulta que necesiten. Es todo un desafío en lo personal y es muy importante también para La Punta, porque significa más comodidad y no tener que trasladarse para ser atendidos", agregó Vergés.

Merlo con nuevo jefe de oficina

En su visita a San Luis, Raverta puso en funciones a Rody Flores como jefe de la oficina de Anses de la Villa de Merlo. El exintendente del distrito del Departamento Junín participó del acto de reinauguración de la sede de La Punta y a partir de este viernes asumirá en su nuevo rol.

Redacción