Una mirada microscópica sin cámara y con el cuerpo

A través de una serie de 13 imágenes, el fotógrafo Fabricio Aguilar explora una técnica poco habitual llamada Scan Art, que consiste en usar un escáner de escritorio para hacer fotografías. Con esa premisa, el artista inmortalizó la sutileza de las formas, como partes del cuerpo, flores y objetos que recolectó en sus caminatas habituales por la zona donde vive. La muestra “Superficie de creación” estará disponible hasta el 14 de agosto en Seis Quince Café, en Rivadavia 615. Todas las obras están a la venta.

Tras un proceso largo de investigación sobre el movimiento Scan Art, que si bien no es algo nuevo es muy novedoso por lo menos en San Luis, Aguilar decidió plasmar situaciones de su vida en imágenes donde juega mucho el rol del azar, ya que —según explicó el artista— cuando el lector del aparato hace el escaneo los resultados son imprevisibles. “La ventaja que tiene esta técnica es que la imagen tiene buena calidad de resolución lo que permite impresiones de mayor tamaño. Las obras que expuse son fruto de utilizar esta técnica y algunas tienen una intervención digital que no es Photoshop, porque no lo sé usar, pero hace poco adquirí un Ipad y con eso fui jugando y modificando algunas imágenes”, sostuvo.

“El nombre de la serie hace alusión a que justamente la imagen se organiza sobre una superficie de plano horizontal, donde el azar interviene durante el proceso creativo y se descubre una vez finalizada la digitalización”, detalló.

Para agendar

Hasta el 14 de agosto

De 8 a 22 hs.

Lugar: Seis Quince Café

Entrada: Gratis

El artista visual contó que en su investigación leyó que la escanografía, o Sacan Art, se define como el momento en que la fotografía ha querido deshacerse de la cámara. “Eso me parece una reflexión acertada, ya llevo 30 años en la fotografía y surge en mí buscar modos o herramientas alternativas, y el uso del escáner lo es”, aseguró.

"Todo este trabajo surgió en pandemia. Pedí a través de mis redes sociales si alguien me podía donar un escáner y conseguí seis de los que pude hacer andar dos, porque varios de ellos estaban obsoletos por su sistema operativo. Luego comencé a experimentar, aplicando la ley de prueba y error, hasta lograr las obras expuestas", describió.

