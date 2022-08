El precio de la cebolla aumentó un 150% y el kilo cuesta hasta $400

Un sondeo realizado por El Diario de la República en comercios de la ciudad de San Luis estableció que el precio de la cebolla aumentó un 150 por ciento por cuestiones estacionales y logísticas. Actualmente, en los comercios del rubro el kilo ronda entre los 350 y 400 pesos.

"Vamos cada quince días a Mendoza a buscar la verdura a la feria para ahorrar en costos de transporte. Los precios son relativos en invierno porque la verdura es perecedera y algunos productos los tienen que sacar de urgencia. Lo que es una realidad es el precio de la cebolla, que vino con un aumento de un 150%”, dijo Hernán Parra, dueño de un autoservicio ubicado frente al SUM del barrio 292 Viviendas.

“Hace 21 días empezamos a trabajar y se nota el aumento de la cebolla. Nunca bajó de precio y llegó al valor que tiene hoy, que es de 3.500 pesos la bolsa", expresó Julio Garay, copropietario de una verdulería ubicada frente a la Comisaría 6ª. Los cítricos incrementaron su valor desde el viernes de la semana pasada: la mandarina en un 60 por ciento y la naranja en un 30 por ciento.

“Aumentó un 60% o 70% la verdura en general. La cebolla es el ejemplo más claro, por este tipo de problemas han disminuido las ventas un 30%. Sumale que hay cosas que no podes traer porque se echan a perder. Los proveedores por semana suben los precios entre un 10% o 15%, que al mes se transforma en un 40%”, dijo Ricardo Varga, propietario de un comercio ubicado por Aristóbulo del Valle.

“Las verduras y las frutas varían en precio y eso depende de la disponibilidad del producto. Pero el ejemplo de la cebolla es único, porque sigue aumentando todos los días", agregó Garay, quien dijo además que la bolsa de papa pasó de 800 a 1.500 pesos y la de zapallo inglés de 1.200 a 1.500 pesos.

Igual dijo que hay productos que han disminuido su valor durante este período. “Tenés el tomate, que estaba en 2.000 pesos el cajón y bajó a 1.600 pesos, igual que la papa que estuvo a 1.700 y hoy está en 1.500 pesos. No me conviene vender por bolsa como antes hacía porque no me es rentable”, dijo Garay.

Aumentos generalizados

Los vendedores dicen que con la disparada de precios encuentran dificultades para poder comercializar sus productos. Un ejemplo se da con el huevo. “Es extremo el valor de este producto. Me cobran de costo 8.000 pesos el cajón y trae 12 maples”, explicó. El maple en los locales de la capital se consigue a 800 pesos.

“Los huevos aumentaron un 35% y el azúcar subió cuatro veces en diez días entre un 12% y un 15%. Nosotros sabemos que hay productos que vienen del norte del país, y los precios vienen con los costos de los proveedores por una cuestión de logística”, mencionó Parra.