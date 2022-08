El boom de la cultura urbana en la juventud puntana

Si hay razones pa’ vivir, entonces que una sea esta. Buscando en el arte respuestas para esta existencia que tanto nos cuesta … ¿Quién dijo que todo está perdido? A los pibes nos sobra la fuerza”, cantó Wos en los Premios Gardel 2020, junto a Víctor Heredia y Teresa Parodi, rindiendo un homenaje a Mercedes Sosa y sin saber que dos años después (y muchos temas encima) lograría que el arte urbano se consagre ganador del oro más buscado por los músicos y músicas de la Argentina.

“La rebelión está en la calle” es el mensaje que nos mandan los pibes y pibas cada vez que se juntan en las plazas de casi todas las ciudades del país para cantar y decir lo que les pasa. La cultura del hip-hop, procedente de Norteamérica, trajo consigo grandes y fuertes consecuencias. No solo el rap, sino también el freestyle y desde hace un poco más de una década, empezó a conocerse un nuevo género dentro de esta cultura tan enorme, el trap. San Luis no escapa a esta tendencia.

Nombres como Duki, Malajunta, Bizarrap, Paulo Londra, Cazzu, Nicki Nicole, Quevedo, Nathy Peluso, La Joaqui, C.R.O., Khea, (solo por mencionar algunos) son parte de los jóvenes Sub 30 que se montaron en la escena y no bajaron más.

Rap y trap son dos partes de un todo que no pudieron escapar de las marañas de las juventudes puntanas. Fran Villa, o más conocido como Villa MC, para las y los locales es un sanjuanino que vive hace varios años en San Luis. Expresó que el hip-hip es una forma de llevar adelante la vida. “Cuando uno entiende el rol del artista de cómo transmitir la realidad social, la realidad en su máxima expresión y en su mayor profundidad, es cuando realmente recibe el apoyo de la gente. En San Luis, particularmente, tenemos una cultura y un movimiento bastante grande, que cada vez crece más, y que tiene su raíz más fuerte en las clases populares, en los barrios, en la gente a la que nos cuesta llegar a fin de mes, en quienes vemos que la realidad no está bien, que no estamos pudiendo vivir una vida digna", dijo.

"El hip-hop y toda la cultura y el arte urbano expresan mucho eso y tienen ahí un lugar de contención muy grande que, creo, por eso termina juntando a todos esos sectores”, agregó el cuyano.

Big Frey (Freyja) es una rapera nacida en Tierra del Fuego que, con solo 23 años, ya logró conquistar cientos de escenarios y plazas. “El hip-hop para mí fue como un nicho urbano en una ciudad donde había un montón de naturaleza. Entonces pude consumir y saber todo lo que estaba pasando en la megalópolis. Era mi conexión desde la isla y desde lo remoto, como mi unión con la gran ciudad como artista que viene desde los seis años. El rap llega a mi vida como a los 13. Bajo ese panorama el hip-hop era un marco teórico de adónde quería ir para desenvolverme y una actividad muy divertida”, afirmó.

Mariano del Águila, periodista y conector cultural, señaló: "Fueron múltiples factores los que confluyeron a instalar el trap latino (que es muy distinto a lo que se entendió como trap en su origen en los 90). En Argentina se dio un fenómeno particular que fue el auge de freestyle en plazas, al principio de manera independiente de Red Bull Batalla de Gallos. Era todo muy simple: con que se juntaran en una plaza ya podían empezar".

"Todos los artistas significan cosas muy distintas entre sí y para este género. Todos buscan imponer su sello", añadió.

Las juventudes lograron, desde muchos años atrás, apropiarse de espacios públicos y revalorizarlos. Las plazas, donde realizan las batallas de gallos (Ver "Para entender..."), fueron los espacios que encontraron para soltar, no solo la bronca, sino también las alegrías y virtudes que, como jóvenes, tienen el derecho a expresar.

Big Frey contó que en las plazas lo que sucede es que se arma una familia. “No sé cómo te das cuenta, pero te das cuenta. Vas en el metro y sabés bien quién es el que está yendo a la plaza, ¿entendés? Eso es el hip-hop”, expresó.

Lo mismo relató Lúcida, una joven trapera puntana que comenzó su carrera junto a su hermana TG, y ya lograron, con su música, tener cientos de reproducciones en YouTube y subirse a varios escenarios como el de Trap en la Casa, en Villa Mercedes, junto a Rei, Ecko e YSY A. “Cuando nos juntamos a hacer freestyle lo hacemos con mis amigos, que son como mi segunda familia. Empezamos con mi hermana, en pandemia, en casa. Pero también los fines de semana hacíamos lo mismo que ahora; nos juntamos en una casa a hacer y escuchar música, a veces salen frees otras solo hacemos canciones”, comentó.

Un estilo de vida, una familia, una cultura, un género musical, un punto de encuentro. Varias son las frases que se utilizan para hablar de hip-hop. "No me gusta poner etiquetas, pienso que la cultura urbana es una parte del todo. Uno habla de arte urbano o hip-hop y lo primero que se viene a la mente son raperos y cantantes, pero detrás de todo hay un grupo gigante de personas que día a día aportan muchísimo a la cultura de su lugar", explica Arlecchino, artista, cantante, rapero puntano y voz junto a La Big Band.

Una movida que crece

La movida urbana de San Luis logró, en pocos años, tener un alcance masivo e ingresar en el ámbito cultural más conservador de la sociedad con la idea de seguir creciendo y expandiendo sus rumbos.

El 12 de agosto, Villa Mercedes fue sede de uno de los más grandes festivales, con Trap en la Casa. A la par que el rock, el hip-hop llegó para quedarse. En el imponente escenario que se levantó sobre la explanada del Complejo Molino Fénix, más de 25 mil personas corearon, bailaron y saltaron. Artistas puntanos compartieron el escenario con músicos de calibre nacional y no se quedaron atrás.

La Comuna Club (espacio cultural), en la ciudad de San Luis, también acompaña al agite urbano y ha prestado su espacio para desarrollar diversos shows para los pibes y pibas que, con gran aguante, mantienen activo el movimiento.

"La unión hace la fuerza y la escena de Argentina y Latinoamérica lo ha demostrado varias veces, ya sea en la época dorada del rock o del trap, o lo que sea. Mi creencia es que San Luis puede tener una escena organizada y producir material de calidad para el mundo. Hay que confiar y definir un camino", expresó Jorge Niño García, músico, cantante y director de ADN Contenidos.

"Somos una generación con muchas posibilidades, varias carencias y absoluto potencial por nuestra juventud. La muchachada quiere cambiar el mundo, históricamente es así, y lo hacemos. La tecnología da las herramientas necesarias para crear y materializar cada día más rápido nuestras ideas y estas son lo más valioso del mundo", agregó.

La plaza Pringles en la ciudad capitalina también es uno de los lugares elegidos por la cantidad de raperos y freestylers que se instalan, sin importar día y hora, a improvisar rimas, cánticos y danza.

"El saber que todos los que triunfaron salieron del mismo lugar que vos y que podés arrancar estando en cero es muy motivante a la hora de encarar una actividad, un proyecto, un estilo de vida. El hip-hop no discrimina, el que es parte de este movimiento ni siquiera piensa en dejarlo. Siempre vas a encontrar una puerta abierta o alguien que te dé una mano", manifestó Arlecchino.