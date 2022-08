¿En qué consiste la Fase 4 de Marvel?

Con “Avengers: Endgame” se dio por finalizado al grupo superheroico conocido como Los Vengadores, en una trama construida por Marvel a través de 28 películas, que recaudaron 26,383 mil millones de dólares en todo el mundo. Fueron tres fases, como se denominó a este corte de historias en el Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Tras las muertes de Iron Man y Black Widow, el escape del Capitán América a otro universo y la desaparición de Ojo de Halcón, tenían que llegar nuevas promesas. El conjunto fundacional ya no existe. Ahora, se da paso a la Fase Cuatro.

Por lo pronto, esta nueva aventura dentro de la vida de estos personajes será la primera que no contará con un filme de Avengers como cierre de la historia. Kevin Feige, jefe de Marvel Studios, aseguró hace unos días que ya no habrá lugar para Los Vengadores. Sin embargo, eso fue una falacia. En la San Diego Comic-Con ya anunciaron dos proyectos que incluyen al grupo: “La dinastía de Kang” y “Secret Wars”, proyectados para el 2025.

Finalmente, los “Fantastic Four” llegarán más tarde. Primero iban a darle cierre a esta aventura, pero ahora fueron incluidos como el inicio de la Sexta Fase, proyectada para el 8 de noviembre de 2024. La primera familia heroica volvió tras la compra de Fox, quienes tenían los derechos para utilizarlos en el cine.

Habrá más minutos al aire de los personajes, algo que podría molestar a los fanáticos. Porque a las películas se suman las series de televisión, desarrolladas para la plataforma de Disney+.

“WandaVision”, protagonizada por Wanda Maximoff y Vision, comenzó la andanza en enero de 2021. Los retrasos por la pandemia y los cambios de planes en pos de otras ideas dilataron la proyección de esta nueva etapa. Serán dos años, unas diez películas y otro tanto más de series le darán forma a esta nueva iniciativa cuyo villano principal, o villanos, aún no están definidos ni claros del todo. Sin embargo, los títulos de los nuevos proyectos hacen pensar en los Skrulls, Kang y Doctor Doom. Sí, algunos de ellos ya aparecieron. El universo parece expandirse y está lejos de agotarse en la reinvención de los personajes clásicos. Siempre hay espacio para los nuevos.

La compañía presentó héroes de segunda y tercera línea, como Shang Chi, un karateka inmerso dentro de un mundo de fantasía; Eternals, un grupo alienígena que vino a la Tierra a defender su extinción; Moon Knight (o Caballero Luna), un héroe con múltiples personalidades, o Ms. Marvel, una adolescente de la minoría que, sorpresivamente, tiene un gen alterado en su cuerpo y la convierte en la primera mutante del UCM. Es decir, esto dará pie a los X-Men.

Los personajes más populares cimentaron las bases de esta gran historia donde se descubrió un multiverso, es decir, diferentes universos en el que cada uno cuenta con una versión singular de cada uno de los héroes. En “Spider-Man: lejos de casa” empezó a materializarse en la serie de Loki con el rompimiento de la realidad, o algo parecido, y se concretó en “Doctor Strange y el multiverso de la locura”, donde el ex Hechicero Supremo viajó por las distintas realidades.

Hay un Spider-Man en cada uno de ellos. En los cómics está Peter Parker, el que todos conocen; Miles Morales, el arácnido latino; Spider-Punk, un músico de la anarquía o Spider-Ham, alias Peter Porker, la versión del chancho araña de los Simpson pero hecho verdad.

Incluso, con la serie “What if…?” (¿Qué pasaría si…?) lograron jugar con historias más descontracturadas, donde imaginaron otras realidades como ¿qué sucedería si la Capitana Carter hubiera sido la primera Vengadora? O si hubiera zombis o si Doctor Strange perdiera su corazón en vez de sus manos.

Pero también hay tiempo para los legados. El actor Chris Evans no quiere seguir como el Capitán América, Robert Downey Jr. como Iron Man y Scarlett Johansson como Viuda Negra. Entonces, no podía faltar quienes ocupen esos lugares. Sam Wilson (Falcon) es el nuevo Capitán América, Ironheart (cuya serie aún no sale a la luz) será la tecnológica del grupo como el Hombre de Acero y la hermana de la Viuda (protagonizada por la actriz Florence Pugh) tomará el manto dejado por la fallecida heroína.

La inclusión se acomoda en Marvel de a poco con la pluralidad. Kamala Khan, o Ms. Marvel, es musulmana, y Falcon es afroamericano como Ironheart. Riri Williams, la heroína de 15 años detrás de ese traje, es un cerebrito del MIT y uno de los más serios esfuerzos de la compañía de cómics por una lista de héroes más inclusiva. Además, sus historias están orientadas a un público adolescente.

Uno de los fuertes en este lapso son, sin lugar a dudas, las series, que tienen todo el apoyo económico para convertirlas en las buenas recepciones por parte de la prensa especializada y por los televidentes. Menos Ms. Marvel, que comenzó en sus primeros dos capítulos con una propuesta joven e interesante, que se fue diluyendo en una trama densa y sin sentido.

Las series permiten ahondar en la psicología de los personajes. Si una película cuenta con dos horas de duración, en cinco capítulos de una hora se puede contar no solo una aventura normal, sino inmiscuirse en los pensamientos de los seres poderosos. Por ende, pueden ser más humanos, más empáticos y atrapar durante semanas a la espera de la continuación de las siempre complejas resoluciones argumentales.

La gran esperanza

Pero todos los cañones en esta gran historia de trasfondo apuntan a “Secret Invasion”. En los cómics, esta saga contó cómo los Skrulls, una raza alienígena verdosa y con el poder de cambiaformas, se infiltró entre los superhéroes y suplantó identidades para invadir la Tierra. Como es de suponer en esta visión cinematográfica, sería similar. Eso sí, en estos momentos están rodando escenas nuevas, ya que en la historia se mostraba una potente aparición de Rusia dentro del entramado, pero ante los ataques en Ucrania, los guionistas consideraron oportuno retocar esas imágenes para que no queden como hechas adrede o con un efecto que en realidad no tienen.

El mundo heroico no descansa. Marvel supo hacer una gran industria con un sello propio. A los personajes de su factoría, que antes estaban en unas viñetas, los pasó a la celulosa y los dotó de una imagen corpórea y un rostro, con actores reconocidos y carilindos. Pero también le dio identidad, personalidad y un sello. Hasta se abrazó al humor, a veces en demasía, para divertir y contar sus aventuras de otra manera. Es la época de los superhéroes, eso quedó claro con los catorce años de cine superheroico.

¿Podrá la nueva camada atraer a los viejos seguidores y entusiasmar a nuevos adeptos? Eso lo dirá el tiempo.