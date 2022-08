Realizó un experimento social para difundir el islam

Un representante de la comunidad musulmana de Argentina visitó la provincia y realizó un experimento social en el centro de la capital con el propósito de difundir su religión y derribar mitos y prejuicios. Se trata del imán Marwan Gill, teólogo islámico y presidente de la Comunidad Islámica Ahmadía en el país. Nació en Alemania, pero hace cinco años que se radicó en Buenos Aires.

Para llevar adelante su idea, recorrió las calles céntricas acompañado de Domingo Leal, representante de la Comunidad Musulmana Ahmadía en San Luis, y Fernando González Zunino, jefe del área de Registro de Culto del Gobierno de la Provincia.

En su recorrido portaban un cartel que decía: “Soy musulmán, ¿tenés alguna pregunta?”. La idea era que los puntanos y puntanas se acercaran y les hicieran diversas consultas en torno a la religión. Las conclusiones a las que arribaron fueron la falta de conocimiento sobre el islam y la desinformación respecto a la comunidad musulmana.

“En muchas partes del país, en el interior más que nada, la gente nunca habló, nunca conoció a un musulmán. Mi función es visitar diferentes lugares durante el año; ya recorrí Ushuaia, Chaco, Bahía Blanca y San Juan. El Gobernador y las autoridades de San Luis me invitaron a fomentar el diálogo interreligioso y difundir el conocimiento verdadero sobre nuestra religión”, contó, en diálogo con El Diario, Marwan Gill.

En relación a su llegada y a la realización del experimento, expresó: “Ya me habían informado que el puntano es más tímido y tal vez no iba a preguntar, averiguar o expresar sus cuestiones directamente. La idea era invitar a la gente a manifestar sus inquietudes para que podamos dialogar. Ahí sí pude percibir la timidez, pero en sus ojos o posturas mostraban su curiosidad, aunque no se animaban directamente a consultar”.

Manifestó que, pese a la vergüenza, hubo personas que realizaron varios aportes y resaltó que había menos prejuicio pero, al mismo tiempo, mayor desconocimiento. “Para mí fue un poco fuerte ver que algunos, incluso jóvenes, ni siquiera sabían qué es el islam. Esa fue la pregunta más común. Otra fue: '¿Qué es un musulmán?', y eso fue chocante, porque es una de las principales religiones en el mundo”, dijo.

El islam basa sus principios en la creencia de un solo Dios, y la palabra significa paz. En el mundo hay casi dos mil millones de seguidores de esta religión y más de 50 países son musulmanes.

En el experimento observó que una de las confusiones más grandes era la creencia de que musulmán y árabe significan lo mismo. “Es el mito clásico, la confusión de la cultura árabe con la religión musulmana. Incluso, en mi caso, para ellos fue un shock porque me acompañó un musulmán sanluiseño. Solo el 20% de la población total del mundo musulmán es árabe”, agregó.

También contó que tuvo la posibilidad de explicar que el maltrato a las mujeres no es propio de la religión. “Estoy de acuerdo con el hecho de que existe en los países musulmanes el maltrato hacia la mujer, la violencia, y que no hay igualdad para ellas en muchas sociedades, pero no es debido a la religión, sino a las normas sociales que incluso contradicen a los propios valores del islam”, relató.

Marwan Gill expuso que en el islam es muy importante vivir en armonía con toda la creación de Dios, sin distinción de religión o etnia. “Por eso existe el lema de que nuestra comunidad es ‘amor para todos, odio para nadie’”, culminó.

En su estadía en la provincia aprovechó para visitar a diferentes congregaciones, entre ellas amigos de la comunidad musulmana, las familias sirias, y se reunió con la Mesa Interreligiosa y almorzó con el Gobernador.

González Zunino expresó que para San Luis es muy enriquecedor contar con este tipo de visitas y realizar estos experimentos que, a su vez, ayudan a educar en la diversidad.

“Al principio teníamos dudas de cómo saldría, pero la respuesta fue muy buena. Se animó mucha gente, se evacuaron varias dudas. Hay un desconocimiento y es justamente lo que queremos trabajar para cambiar desde el área de Culto”, manifestó.

Hace poco se creó la primera Mesa Interreligiosa que se lleva a cabo el último miércoles de cada mes con el propósito de reunir a exponentes de distintas religiones. “Ellos presentan temas para hacer en la comunidad. No se habla de aspectos religiosos, sino que unificamos, entre todas las congregaciones, ideas para trabajar en pos de la gente”, agregó González Zunino.