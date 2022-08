Pezzini volvió de Uruguay liderando el campeonato

Quedan tres finales para Fabricio Pezzini: Santiago del Estero, Buenos Aires y San Juan. Es que el piloto puntano logró cosechar una buena cantidad de puntos este fin de semana en Uruguay y aún conserva la posición de privilegio del campeonato 2022 del TCR South America.

"Con los resultados conseguidos en el circuito El Pinar, en Uruguay, estamos 27 puntos arriba en el campeonato absoluto y la competencia que viene ya es en Argentina, en Termas de Río Hondo y con pilotos invitados, además con cero kilos de lastre. Será una carrera definitoria. Ya sorteamos las cinco fechas en el exterior y volver de estos viajes con la punta es muy prometedor", comenzó el detalle Pezzini.

Con respecto a lo que pasó en las competencias, el piloto del Lynk & Co Nº 7 comentó: "Fue un fin de semana que empezó muy complicado. El sábado en la calificación se rompió un sensor de la caja de velocidades y no podía poner los cambios. Entré a boxes y los mecánicos comenzaron a trabajar y, eso por reglamento no está permitido, por lo que nos excluyeron de la clasificación, y tuvimos que largar últimos las dos carreras. En la carrera 1 terminé quinto y en la carrera siguiente, en pista, culminé quinto, pero después penalizaron al tercero (Raphael Reis) y al cuarto (Enrique Maglione), por lo que finalmente subí al tercer lugar del podio".

Tras competir en tres oportunidades en Brasil, con un triunfo en el mítico Interlagos, y dos presentaciones en Uruguay, a Pezzini le quedan seis carreras en el país.

La próxima fecha será el 27 y 28 de agosto en Termas de Río Hondo; será una carrera especial, con pilotos invitados. Pezzini ya corrió en Interlagos una carrera igual e invitó a Carlos Javier Merlo, pero el "Mirindita" no estará compartiendo butaca esta vez.

"Carlos (Merlo) ya me dijo que no podía acompañarme en esta oportunidad y si bien tengo varios nombres en la cabeza, aún no hay nada confirmado. Me quedan un par de semanas para definir y ver la mejor opción posible para que me acompañe un piloto competitivo", dijo el puntano.

En la ocasión anterior, los nombres que barajó Pezzini, además de Merlo, fueron alguno de los hermanos Fernández, ya sea Sergio o Marcos. Por ahí esta es la oportunidad para alguno de ellos.

Tras la competencia de Santiago, el 17 y 18 de septiembre la categoría internacional de autos de turismo visitará el circuito de Buenos Aires. Mientras que el gran cierre de la temporada será en suelo cuyano: el Villicum de San Juan, entre el 8 y 9 de octubre, albergará la gran final.

