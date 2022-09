El Gobernador pidió volver a la normalidad el país

Este viernes a la noche el gobernador de la Provincia, Alberto Rodríguez Saá, repudió el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al que calificó como “un hecho indigno de la democracia y de la Argentina” y llamó a la sociedad puntana y argentina a volver a la normalidad.

El primer mandatario provincial dijo, en una entrevista por el canal de televisión provincial, que hará todo lo que esté a su alcance para que “pensemos juntos, razonemos juntos, dialoguemos y salgamos mejores”, y llamó a cerrar filas en “contra de la violencia, contra estas cosas que afectan a la democracia”.

Rodríguez Saá agradeció que el ataque contra la vicepresidenta se haya frustrado. “Esto nos hace pensar que no tiene que haber violencia, debemos buscar la paz, la armonía y tenemos que solucionar los problemas con el diálogo”.

“Durante la pandemia pensábamos ‘ojalá que el futuro nos encuentre mejores y unidos’, esto que ha sucedido anoche ha sido una prueba y de verdad tenemos que trabajar para no entrar en la grieta".

“Siento que hoy hubiera sido mejor que no fuera feriado, todos somos inteligentes y capaces de meditar. Todos hemos repudiado lo que ha sucedido, pero necesitamos normalizarnos”.

El Gobernador sostuvo que San Luis “no tiene que entrar en la grieta y la Argentina tampoco, tenemos que buscar el camino al diálogo, de comprensión y del no fanatismo, yo quiero transmitir esto a las puntanas y los puntanos”. El mandatario provincial remarcó que él tratará de hacer “todo lo posible para que en San Luis no haya violencia, que en San Luis haya unidad provincial para que podamos hablar, comprendernos, tratarnos bien y podamos expresarnos para dialogar y construir entre todos, porque estamos en un momento difícil en lo económico y social, donde el bolsillo no alcanza y los salarios no son los mejores. Cuestiones que no dependen tanto de San Luis o casi nada. Son todas problemáticas nacionales como la inflación, el desempleo o la deuda externa”.

Alberto indicó que él va tratar que en San Luis “cada día sea mejor y solucionar todos los problemas que aparezcan. Quiero llevar esta palabra de esperanza y compartir este momento de reflexión con la familia de San Luis, para normalizar nuestra provincia y el país”.

En una parte de la entrevista Rodríguez Saá comentó que fue invitado este viernes a Buenos Aires, pero no asistió porque “no estaba de acuerdo con algunas cosas” que está haciendo el Gobierno, como fue el caso del feriado nacional y la posibilidad de que la CGT realizara un paro el próximo lunes.

“Menos mal que la CGT se declaró en estado de alerta y no un paro. Le dije al jefe de Gabinete (Juan Luis Manzur), que tenemos que normalizar, y poner un feriado, una movilización y después un paro, no ayuda. ¿Cuándo volvemos a la normalidad?, cuando la gente se tranquiliza, cuando comienza a vivir, es cuando comienza a construir su futuro y el de la Argentina”.

