Canciones suaves a la espera del domingo tedioso

Apenas la pequeña Rosario Serafin entraba a su casa, después de una jornada en el jardín, lo primero que escuchaba eran las potentes y superadoras notas de "¿A quién le importa?" con la inconfundible voz de Thalia. Eso la inspiró de chica, que ya soñaba con ser cantante.

Pero los acercamientos con la música no terminaron en una simple cortina musical. Al ver el entusiasmo que la nena tenía por el arte, sus padres le regalaron una guitarra y la llevaron a aprender canto. Esa fue la semilla que más tarde creció con su participación en el coro de jubilados de su abuela.

Con eso, la adolescente supo que el camino era indiscutiblemente la música. La joven santafesina llega desde Córdoba, donde está radicada hace años, con su guitarra para hacer un repertorio de covers y algunos temas propios. Este viernes iniciará su recorrido puntano en Casa Azul desde las 23 y el sábado lo cerrará en All Right.

Todas las canciones que Rosario lleva en su valija son de su inspiración. Si bien considera que no hace mucho para cambiarlas de sus versiones originales, sostuvo que tienen su impronta en la voz, de registro especial.

A San Luis, la cantante —que para su carrera artística eligió el mote de Rosarito— llegará con temas de Marilina Bertoldi, Wos, Zoe Gotusso, Los Piojos, Bee Gees y hasta un romántico latino que popularizó Luis Miguel. “El show es muy variado porque realmente busco llevar música que me guste a mí más otras canciones que convivan bien juntas. Con ese repertorio sé que la gente se va a copar, va a cantar y va a disfrutar”, sostuvo.

La joven nacida en el interior de Santa Fe se fue a estudiar Licenciatura en Composición Musical a Córdoba y en 2019 comenzó su carrera solista. “Creo que lo que me impulsó a estudiar música y seguir en este camino fue asistir, de preadolescente al coro adonde iba mi abuela. En ese momento vivía con ella y la acompañaba, y como no quería aburrirme y sabía las canciones, me ponía a cantar con ellos", recordó la artista.

Un día el profesor le dijo a su abuela que cantaba lindo y la invitó a sumarse al coro. En ese momento Rosarito empezó a cantar más seguido, usaba el mismo traje que sus compañeros y conoció lo que es tener a la música en lo cotidiano.

Rosario traerá a San Luis su último lanzamiento “Todos los días son domingo”, una canción que comenzó en pandemia y terminó este año. “La presenté hace un mes. Para mí, fue un aprender a no tener el control de todo y ahí apareció la canción. La referencia es que los domingos son un poco avasallantes, hay un horario que te mata y en la pandemia era un poco eso, no encontraba mucha motivación, entonces ahí surgió el tema".

Para que lance su primer álbum —que tendrá la canción en cuestión— le queda producir cuatro de los ocho temas que tiene pensado que lo compongan. A "Todos los días..." en los shows, que comienzan este viernes, se sumarán otras tres canciones inéditas de su autoría.