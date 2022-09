Para el fiscal Federal, la clave es la coordinación

“A mi modo de ver (adherir a la desfederalización) es sumar jugadores a la lucha contra el narcotráfico y eso no puede ser más que positivo. Ahora, con la adecuada coordinación que ya nos está pidiendo la propia ley a partir de 2019, por los efectos negativos de la desfederalización cuando no había coordinación. Entonces, si hay coordinación, a mi humilde modo de ver, la lucha puede ser más eficiente y más eficaz en los dos eslabones: en los más chicos y en los intermedios-superiores. Si no hay coordinación puede ser incluso peor que lo que hay ahora, porque nos puede obstaculizar acceder a los eslabones de más arriba en la cadena”, opinó el fiscal Federal de San Luis Cristian Rachid.

“Celebro que haya más instituciones que vayan a dedicarse al fenómeno de la narcocriminalidad en general, y que acá sería particularmente el narcomenudeo, pero si no nos coordinamos esto puede resultar mal”. “Toda implementación y llevar a la práctica una norma general siempre tiene problemas, pero desde la pata policial, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico tiene una gran experiencia en San Luis. Llevan décadas y décadas trabajando en el tema y a veces nos han colaborado en investigaciones que incluso suben del escalón del narcomenudeo”… “La Dirección ha tenido distintas gestiones, siempre bien dirigida, y tiene una experiencia muy buena y ha demostrado efectividad. En mi opinión tiene herramientas sobradas para encarar el narcomenudeo”, destacó.

En consonancia con Martínez, opinó que “lo judicial, como todo, requiere cada vez más especialización. Por eso me parece muy buena la idea de un fuero especializado en la narcocriminalidad como prevé la ley, que es lo que hacen las provincias que medianamente van llevando bien el sistema, como Córdoba en el último tiempo. La especialización es clave en esto, hay que cambiar totalmente el chip para encarar la investigación de delitos de este tipo, que implica investigar una actividad comercial —entre comillas— ilícita, porque en definitivamente esto es eso, comerciar, traficar con sustancias prohibidas y eso cambia la lógica de la investigación”.

“… combatir el narcotráfico es principalmente ir tras los grandes jugadores sin desatender a los últimos eslabones, que son intercambiables y fungibles, y que por uno que se cierra lamentablemente aparecen dos más que van a hacer la misma función, sobre todo en épocas de crisis económicas y de amplísimo margen de desigualdad social y necesidad de la gente”. “Gran parte de quienes regentean y manejan kioscos son marginales que son introducidos, captados o cooptados por esta necesidad básica que existe. Esto no le quita gravedad al hecho, pero no es lo mismo alguien que está en el último eslabón que quien está arriba y tiene poder económico para buscar a todos los puntos que van a redistribuir, para corromper a la Policía, al funcionario judicial, al funcionario político, etc.”.

Hoy en día, comentó, “casi el 90 % de lo que logramos abarcar siguen siendo kioscos y cada vez hay más kioscos. Además está el gran problema sociocultural del consumo: cada vez hay más consumo; el consumo se ha duplicado según las estadísticas de Sedronar entre 2010 y 2019”.

“¿Vamos a combatir al narcotráfico poniendo en la cárcel solamente a marginales? Me parece que alguien con buena fe no puede decir nunca eso”, cerró.

Redacción/MGE