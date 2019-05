Buscan un enterramiento clandestino en terrenos del GADA 161

El fiscal federal, Cristian Rachid, junto a un equipo de Vialidad Nacional y dos geólogos de la Universidad Nacional de San Luis continuará este lunes la búsqueda de un posible enterramiento clandestino en un sector del predio del Grupo de Artillería Antiaérea 161 (GADA) para determinar si en el lugar hay cuerpos de personas desaparecidas. Según la información que suministró el propio Rachid, “la medida judicial se tomó en base a información que circula desde hace ocho años que indica que en terrenos del GADA existe un lugar de posibles enterramientos. Estas son investigaciones que se generaron en paralelo con los tres juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Provincia de San Luis durante la última dictadura cívico militar. Y es información que surgió entre el primero y el segundo juicio”.

El fiscal indicó que “como utilizamos recursos públicos, la medida debe terminar cuanto antes, por eso continuaremos junto a los dos geólogos de la UNSL, David Aguilera y Aldo Giaccardi, porque tienen la experiencia de haber encontrado enterramientos clandestinos en el predio de Las Lajas, en Mendoza”. Además recordó que “cuando hicimos el primer ingreso en el predio ellos dos vinieron acompañados por dos integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Juan Carlos Nobile y Carlos Manuel Rojas Surraco, porque con ellos se planificó esta exploración. Y en caso de haber algún hallazgo, el EAAF se hará cargo de la identificación de los restos que allí se encuentren”, expresó.

Rachid contó que “esta búsqueda está en la misma línea de la que se concretó en 2012, en cuanto a la altura del predio que tiene dos manzanas. Pero esta vez se busca en un espacio que está ubicado más hacia el oeste”. El lugar específico está alrededor de un edificio muy antiguo que hoy está afectado a un polvorín que además está rodeado de un terraplén de cuatro metros de alto.

Los trabajos comenzaron durante miércoles y jueves de la semana pasada con dos máquinas de Vialidad Nacional y personal de Vialidad Municipal en un área de 3.500 metros cuadrados, donde se removió gran parte del terreno hasta los dos metros de profundidad, aunque hasta ahora sin resultados positivos.

“En 2012 estos datos motivaron una primera búsqueda exploratoria que fue muy puntual dentro de una de las caballerizas que se hizo en una sola jornada y ahora, siguiendo con información recabada en esa misma línea de investigación, hemos decidido hacer una nueva pero en otro lugar”, insistió Rachid.

Además, aclaró que “si bien no hay un testimonio concreto que haya informado de algún enterramiento en particular, ni tampoco nadie de los que tenían información quisieron hablar nunca al respecto; lo que se está haciendo es atar cabos a partir de ciertos hechos. Con algunos testimonios tangenciales y básicamente con información brindada de manera extraoficial, tenemos que atenderlos para no quedarnos con ninguna duda”.

El lugar elegido esta vez tenía un poco más de lógica que el anterior, porque según dijo Rachid “es un edificio rodeado por un terraplén que además tenía bastantes posibilidades de que entre esa construcción y el montículo, se pudiera haber hecho algún enterramiento clandestino”, remarcó.

Lograron identificar 795 desaparecidos

El Equipo Argentino de Antropología Forense trabaja en la búsqueda, recuperación, identificación y restitución de cuerpos de personas desaparecidas desde su fundación, en 1984. El organismo ya recuperó 1.400 cuerpos en todo el país y logró identificar a 795 restos de desaparecidos. El pasado 24 de marzo lanzó una campaña para poder darle identidad a otros 600 cuerpos de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico militar (24 de marzo de 1976-10 de diciembre de 1983).

Lo que solicitan es que cualquier persona que tenga duda o información sobre la desaparición de algún familiar, aporte una muestra de sangre para tener alguna certeza. Si se identifica, tiene la posibilidad de que le sea restituido y así inhumar los restos. Y si no, esa muestra queda en resguardo únicamente para compararse con los nuevos cuerpos que se puedan recuperar. Para eso se habilitó el 0800-3453-ADN (236) -que funciona de lunes a viernes de 9 a 16.