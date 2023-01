En dos años, el Estado empleó a 55 personas del colectivo trans

En 2022, más de veinte personas del colectivo travesti trans fueron insertadas laboralmente en diferentes espacios del Estado provincial. Con estas incorporaciones ya son 55 las y los trabajadores que en algunos casos están dando sus primeros pasos en el mundo laboral.

En diciembre de 2021, el Gobierno de la Provincia comenzó a aplicar esta política para brindarle una oportunidad laboral a personas del colectivo sin necesidad de que rija la Ley de Cupo Laboral Trans en el territorio puntano. Inicialmente se emplearon 33 personas y el año pasado sumaron 22, de los cuales la mayoría tiene más de 30 años.

"A diferencia de la primera etapa, ahora pudimos focalizarnos mucho en el interior de la provincia, de la periferia al centro como nos enseñó el Gobernador. Celebramos un montón la incorporación de compañeros y compañeras de las localidades de Unión, Batavia, Tilisarao, Villa Larca, Merlo, Justo Daract, La Punta y Juana Koslay", contó la jefa del Programa Promoción para la Igualdad Sustantiva, Gabriela Funes.

La Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad realizó un relevamiento y con base en ese estudio, las personas que acrediten ciertos requisitos son contratadas en el escalafón general de la administración pública para cumplir funciones en diferentes áreas o instituciones como en escuelas, ministerios, centros de salud u oficinas descentralizadas, entre otras. Además, cuentan con la obra social Dosep.

"Las primeras incorporaciones fueron en los ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Social. Ahora redoblamos la apuesta y empezamos a apalabrar con ciertas carteras que todavía no tenían personas del colectivo, así que, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda y la ULP van a incorporar a estas compañeras y compañeros, y les darán un espacio laboral", explicó la funcionaria.

El objetivo es transversalizar la perspectiva de género en las diferentes áreas de gobierno. Asimismo, a la hora de elegir un lugar de trabajo tienen en cuenta las aptitudes laborales del futuro trabajador, según indicó Funes.

Cintia Brandana es una de las mujeres que firmó el contrato y en febrero comenzará a trabajar como administrativa en la sala de primeros auxilios de la localidad de Villa Larca.

"Para las chicas trans en la ciudad siempre fue más fácil, pero para nosotras en el interior de la provincia no, y estábamos en el anonimato. Que el Gobernador mande a sus ministros y secretarios a cada rincón de la provincia me parece lindo porque no hubiésemos tenido las oportunidades si no trabajaran así", expresó.

La joven mencionó que el trabajo es dignificante y que nunca pensó que tendría un trabajo con aportes jubilatorios. "Era un sueño imposible de lograr", dijo.

Funes contó que entre las y los nuevos 22 trabajadores hay tres personas hipoacúsicas.

"En los barridos territoriales en los que trabajan muy bien las referentes departamentales, fue maravilloso haber encontrado dos compañeros y una compañera del colectivo travesti trans que tienen hipoacusia. Se trata de interseccionalidad y de inclusión real al ámbito laboral que es tan complicado para esta comunidad y sumada esta condición de hipoacusia aún más", contó la funcionaria.

Además, agregó que el momento de la firma del contrato fue muy emotivo.

"Una de las compañeras trans, Agustina, nos hizo de intérprete para poder contarles a los compañeros cómo era el procedimiento administrativo. Las familias acompañaron el proceso y lo celebramos muchísimo, porque ahí está la inclusión", expresó Funes.

A su vez, las y los trabajadores que firmaron su contrato en 2021 fueron a acompañar a los nuevos empleados y les contaron sobre sus desempeños laborales.

"Fue fantástico poder contarles mi experiencia, hacerles saber que esto sí estaba pasando y que esa gente me escuchara, que llorara y que agradeciera porque se cumplió algo que deseaban", contó Lautaro Briggs, quien comenzó a trabajar en la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad en diciembre de 2021 a partir de esta política.

Además, dijo que no olvidará su primer día de trabajo. "Me siento parte de un sistema trabajador, de un organismo y como persona trans puedo estar dentro de lugares y no siempre marginado como le pasa a muchos compañeros y compañeras", expresó.

Las y los nuevos trabajadores no solo tienen un entrenamiento laboral en cada espacio, sino que también desde la secretaría las y los incentivan a finalizar sus estudios, según contó Funes.

También remarcó que San Luis trabaja en la inserción laboral trans sin tener ley de cupo y esto permite que no haya limitaciones de mínimos ni máximos.

"Se hace un trabajo paulatino para que sea asertivo y efectivo cada espacio laboral porque requiere un acompañamiento y estar a disposición para darse de alta en la obra social, para descargar recibos de sueldos y otras inquietudes", explicó.

Debido a que la comunidad travesti trans sigue siendo un colectivo marginado, esta iniciativa seguirá en vigencia.

"Esta política tiene continuidad gracias a este proyecto político que la sostiene. Ya estamos trabajando para incorporar nuevos perfiles para la inserción laboral y para el reconocimiento histórico de adulteces trans", adelantó la funcionaria.

A través del Programa Reparación Histórica Trans, en 2022 se sumaron 14 beneficiarias a las 12 ya existentes que reciben una ayuda económica equivalente a una jubilación mínima nacional.

Redacción/MGE