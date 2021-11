Una apuesta a la inclusión laboral del colectivo trans

El azul y blanco de la bandera de la inclusión social, que enarbola San Luis desde hace casi 20 años, se llenó de colores. Ahora flamea en rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta, con la decisión del Ejecutivo provincial de incorporar al Estado, con empleo genuino, a más de treinta integrantes del colectivo travesti-trans Da así el primer paso en el país para la real aplicación de la Ley de Cupo Laboral Travesti-Trans "Lohana Berkins-Diana Sacayán", aprobada por el Congreso el 24 de junio pasado.

En esta primera etapa, son 33 menores de 40 años que se integrarán a diferentes dependencias públicas provinciales, donde además desarrollarán capacitaciones para garantizar la inclusión e inserción laboral en ciudades y localidades puntanas. Además trabajan desde la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad, junto a las diferentes organizaciones, para terminar de delinear un programa de reparación histórica para las personas trans mayores, consideradas “sobrevivientes”.

Una persona travesti en Argentina tiene una expectativa de vida de apenas 37 años, la misma de una persona en la Edad Media. Por eso, cuando se habla del colectivo travesti-trans en Argentina se hace referencia al sector más vulnerado del país, con trayectorias que representan la expulsión de sus hogares a temprana edad y por consiguiente del sistema educativo, las dificultades de acceder a un empleo en condiciones de trabajo decente, la persecución familiar, la constante exposición a situaciones de violencia y la falta de acceso a la salud.

La jefa del Programa de Promoción de la Equidad de Géneros, Paulina Calderón, contó que llegaron a esta decisión tras el paso por San Luis del “Banderazo Trans”, cuando miembros del colectivo fueron recibidos por el gobernador Alberto Rodríguez Saá. “En ese encuentro tuvieron la oportunidad de plantearle la histórica demanda de la inserción laboral y el cumplimiento del cupo, que establece destinar el 1% de las vacantes de la administración pública a personas travestis o trans o transgénero. En base a esa reu-

nión, el Gobernador nos pidió encarecidamente que trabajáramos este pedido en el marco de las medidas de reactivación económica, ya que ellas no habían participado del Consejo Económico y Social y que era importante que pudieran integrarlo”.

Así fue que se trabajó en conjunto con esa “mesa LGTBIQ+”; se establecieron requisitos como ser menor de 40 años, contar con dos años de residencia en la provincia y no haber tenido aportes en los últimos dos años. “A través de estos requisitos pudieron demostrar la vulnerabilidad en la que argumentaban su pedido, que comprobamos con informes de Anses y acompañamiento de asistentes sociales de la Secretaría, que entrevistaron a cada una de las personas para conocer un poco su situación. Se les armó un legajo, que es lo que subimos al expediente y enviamos a Capital Humano para tramitar la firma de los contratos, que corresponden al escalafón general, grado F”.

En cuanto a la Reparación Histórica, Paulina contó que al momento son 15 personas que tendrán el beneficio en esta primera etapa, que van a cobrar un monto de 20 mil pesos a partir de diciembre, con obra social, el que no va a ser incompatible con pensiones u otro tipo de beneficios.

► TIFFANY BECERRA

Trabajar para el futuro

Trabajar para pagar sus estudios es el objetivo de Tiffany Becerra, estudiante de la carrera de Psicología y una de los y las 33 integrantes del colectivo travesti-trans que obtendrán un empleo formal.

La joven expresó su emoción y el entusiasmo que le generó la firma del contrato y las esperanzas de saber que su futuro estará garantizado.

"Tengo muchas expectativas porque nunca pude acceder a un trabajo. Nunca tuve un empleo y ahora puedo ingresar al sistema laboral", contó la jovencita que se sintió muy feliz al saber que junto a sus compañeras serán las protagonistas de un cambio de paradigma en la provincia.

"Esto es algo único en el país. La mayoría de las compañeras no tienen un trabajo digno y acá en San Luis es distinto", agregó Tiffany, quien desea desempeñarse en el área de salud o algún trabajo como administrativa.

///

► VICTORIA OLIVARES

"Siempre me las rebusqué. Será mi primer trabajo en blanco"

Emociones vividas. Victoria Olivares y la alegría de su primer contrato.

Con lo justo y lo necesario en sus bolsillos y las esperanzas firmes en su cabeza y su corazón, Victoria Olivares llegó a firmar su contrato laboral con lágrimas en los ojos. Es que era la primera vez que alguien le proponía un trabajo en blanco, estable, con aportes jubilatorios y obra social. Todo lo que soñó estaba por cumplirse.

"Siempre me las rebusqué, este será mi primer trabajo en blanco y es algo que no me voy a olvidar jamás", expresó quien actualmente se desempeña como consejera en la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad y espera seguir firme en su puesto, ahora, con todas las condiciones que le pide la ley.

"Tengo treinta años y jamás tuve aportes ni obra social. Al pensar en lo que se viene estoy muy ansiosa para comenzar a trabajar y hacer del trabajo mi lugar ideal", destacó Olivares.

Sobre la lucha del colectivo travesti-trans y la conquista de derechos, Victoria expresó que "tenemos una Ley integral trans que se cumple. El Gobernador escuchó nuestros ruegos y él nos aprobó para que hoy, mis compañeras y compañeros y yo, tengamos nuestro empleo formal".

► LAUTARO BRIGGS

Un viaje de ida

Privilegiado. Lautaro Briggs disfrutará de su primer trabajo formal.

"Agradecimiento" es la palabra que enarbola Lautaro Briggs, el joven que con tan solo 21 años ya firmó su primer contrato para trabajar en blanco. "Es un privilegio, un alivio. Podré proyectar nuevamente muchas cosas que no pensé que se podían dar en mi vida y ahora lo podré concretar. Tendré un rumbo distinto y una visión, tanto en el ámbito de la calle, en el trabajo, en un lugar donde me sienta cómodo. Me abrirá las puertas a muchas oportunidades. Siento que es un viaje de ida que no para", expresó Lautaro.

Emocionado y contento, Briggs aseguró que las expectativas son grandísimas y que no solo es una oportunidad para quienes firmaron, sino también para las futuras personas travestis-trans que decidan ir por sus derechos.

"El colectivo es muy escuchado en nuestra provincia y eso es súper valorable, estamos todes agradecides. Nunca nos damos por vencides. Si tenemos alguna falla siempre volvemos con mucha más fuerza y resistencia, es muy emocionante verlo en la provincia, vivirlo, ser parte de la historia", concluyó.

► SHIRLEY LUCERO

Sueños que se cumplen

Orgullosa. Shirley Lucero trabajará para cumplir sus objetivos.

Luego de quedar sin trabajo hace siete años, Shirley Lucero vuelve a estabilizar su vida con este contrato. Fue una de las primeras en plasmar su firma y se reconfortó al saber que pronto podrá retomar sus estudios para seguir creciendo.

"Mi vida se vuelve a componer y a tomar sentido para seguir con mis proyectos, que dejé a mitad de camino. Me siento muy orgullosa", contó Shirley, quien finaliza sus estudios secundarios en el espacio "Weye" y luego retomará el profesorado de Educación Física, que debió abandonar al quedarse sin un sustento económico estable.

"Es muy difícil ser trans en esta sociedad, pero con estos gestos logramos lo que nos proponemos y seguimos en lucha para las conquistas que nos faltan", expresó con orgullo Lucero.

Redacción / NTV