Un 68% de las personas trans sufren discriminación laboral

Los resultados de la encuesta a personas trans e intersex que realizó la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad ya están procesados y, si bien los números no sorprendieron, sirvieron para detectar dónde está parada la provincia en materia de inclusión. La gran mayoría no terminó sus estudios y declaró sufrir discriminación escolar, laboral y en las entidades públicas.

Un 63% de las personas encuestadas manifestó tener un nivel de estudios incompleto, de allí se desprende la imposibilidad de tener un real acceso al campo laboral, ya sea por falta de un requisito fundamental para la mayoría de los puestos de trabajo que es el secundario terminado o por la discriminación que pesa sobre las personas de este colectivo. Con estas cifras articularán políticas públicas para mejorar la calidad de vida de las personas trans e intersex. “Esto solo pone en evidencia la exclusión que hay en el sistema educativo de este colectivo. La discriminación en el sistema de salud y a la hora de entrar al ámbito laboral. En todas las repuestas encontramos discriminación y el difícil acceso a los derechos”, detalló Pablo Ramírez, jefe del área Diversidad, quien explicó que por ser históricamente una población muy vulnerada, los resultados eran esperables. “Si bien la Provincia está muy avanzada con respecto a los derechos de travestis trans, teníamos conocimientos de que esto estaba sucediendo”, remarcó.

Las edades de quienes participaron en la encuesta son variadas, aunque con una mayor prevalencia de entre 18 a 32 años. “Han participado infancias trans y también vejeces trans. Aquí se ve una gran diferencia desde la Ley de Identidad de Género hasta la actualidad. Hay vejeces trans que no han podido terminar ni el primario por la falta de inclusión y acceso que había en otra época”, explicó el funcionario. Un 55,7% de las personas que respondieron la encuesta manifestó haber sido discriminada en el sistema educativo. Mientras que un 68,2% lo sintió en el ámbito laboral. “Cuando hablamos de discriminación todos nos ponemos del lado de ‘yo no discrimino’, pero no toman a una persona trans de niñera o para atención al público. Eso es discriminación por su condición de trans o travesti”, informó Ramírez. Quienes trabajan lo hacen en entidades públicas y una gran mayoría se dedica a la prostitución. Sin estudios secundarios completos y con el prejuicio que llevan sobre sus espaldas se encuentran con pocas opciones laborales. “Hay que trabajar fuerte para lograr un cambio cultural”, agregó.

Una de las medidas principales que pusieron en marcha luego de los resultados de la encuesta fue abrir las inscripciones para la Escuela Pública Digital “Transformar”, que estará destinada a personas trans adultas que quieran terminar la primaria y la secundaria. Funcionará casi en totalidad de manera virtual. “Hemos lanzado la preinscripción. Hemos consultado los horarios, entendemos que muches trabajan en la calle por la noche entonces queremos poner horarios que realmente sean accesibles”, explicó Ramírez, quien adelantó que ya tiene 20 personas inscriptas y muchas consultas.

Una de las preguntas abordaba la discriminación en entidades públicas y más de un 73% respondió que sí. Sobre esto el funcionario remarcó que continúan trabajando con la secretaría en capacitaciones y focalizándose en lograr un cambio social desde adentro de las dependencias estatales. “Entendemos que existe una violencia institucional, estamos trabajando y haciendo hincapié. No solo en la perspectiva de género, sino también como diversidad. Como funcionaries tener un espacio para reflexionar nuestras prácticas, la atención que damos. Estamos en un proceso de deconstrucción. Tenemos fe en el trabajo que estamos haciendo desde la secretaría, pero hay una sociedad que todavía no entiende o no acepta a ciertos colectivos”, dijo.

En el ámbito de la salud, un 23,9% manifestó realizar un tratamiento hormonal de adecuación del cuerpo, mientras que un 45,5% dijo no estar interesade. “Yo creo que refleja una nueva generación que habla de cuerpos diversos en el que no necesariamente tiene que caer en el estereotipo hombre o mujer, empezamos a hablar de cuerpos diversos. Son personas muy jóvenes que vienen con menos mandatos y estereotipos”, reflexionó. Contrario a eso, hay más de un 30% que expresó querer hacer un tratamiento y no tener acceso. “A quienes quieren acceder, muchas veces les falta información, desconocen dónde pueden ir. O no tienen los medios económicos para poder acceder”, detalló el funcionario.