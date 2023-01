Bramido's, la nueva banda de los hermanos Corvalán

Otras responsabilidades alejaron a Pablo Corvalán de la música, principalmente de ejecutar un instrumento y estar en un escenario junto a su hermano Leonardo, con quien compartió varias experiencias dentro del folclore. El músico ya no tenía tiempo libre para dedicarse cien por ciento a cantar y decidió abocarse a otras actividades.

Mientras la rutina y los tiempos acotados mantuvieron ocupado a Pablo, quien también es profesor de danza y trabaja en una radio de la Villa de Merlo, la música seguía ahí, escondida en algún hueco del corazón, a la espera de que Corvalán la volviera a elegir. Después de un latido intenso, el artista buscó a su hermano para armar un proyecto que los uniera nuevamente con el amor que encontraron en la infancia.

Dicen que la sangre tira, que lo que es de uno nunca se aleja demasiado y siempre vuelve. Entonces, Pablo regresó de Buenos Aires, donde estuvo unos años, a Merlo, el pueblo que lo recibió una vez más con las puertas abiertas, y a pocos días de acomodar su rutina buscó a su hermano para volver a sentir el mismo amor que los unió desde pequeños: la música.

Así formaron Bramido’s junto a otros artistas de la localidad que los acompañan en este nuevo proyecto que hoy ve la luz de forma oficial. Quienes quieran conocer el grupo y el lazo incondicional que une a Pablo y Leonardo podrán acercarse a partir de las 20 al espacio de arte Flora, ubicado en la Avenida del Sol 50. Las entradas anticipadas cuestan 800 pesos.

Los hermanos sintieron el verdadero amor por el folclore gracias a sus padres, un santiagueño y una cordobesa, quienes criaron a sus hijos entre chacareras y bailes.

“Escuchábamos la obra del gran Jacinto Piedra y desde chiquitos quedamos encantados con su forma de interpretar las canciones típicas que se escuchan en Santiago del Estero. El folclore siempre fue nuestro guía y el motivo por el que nos dedicamos a la música”, contó Pablo, quien recordó los tiempos en que junto a varios miembros de su familia armaron el grupo oportunamente llamado La Familia Corvalán.

Luego se animaron a seguir solos. Pablo y Leonardo formaron el dúo Los Corvalán, y con una buena cantidad de temas propios, grabaron su primer disco. “Al tiempo decidí probar nuevos caminos lejos de Merlo. Me fui a Buenos Aires y mi hermano se quedó con sus proyectos. Nos distanciamos y las cosas comenzaron a ser diferentes”, recordó Pablo.

El artista integró varios grupos musicales, como por ejemplo Cuatro Puntos, sin dejar de lado el folclore. Hasta que llegó la pandemia, que lo encerró en su casa de Merlo y cambió su pensamiento. “La falta de constancia no va de la mano con la música. Eso perjudica lo que uno quiere para su futuro; entonces decidí parar. No estaba completamente seguro de lo que quería hacer y me tomé un descanso”, expresó Corvalán.

Al tiempo, algo en su interior le dijo a Pablo que tenía que volver. Que las cuerdas de la guitarra lo esperaban por nuevas melodías y que su hermano era el aliado que necesitaba para acompañarlo en este regreso. “Le propuse volver a presentarnos juntos; me sentía listo y extrañaba el escenario. Nos pusimos de acuerdo y empezamos a reclutar amigos para que nos sigan en la nueva aventura. Así nació Bramido’s”, contó el músico, quien, además de Leonardo, comparte el grupo con Martín Ocampo, David Urquiza y Gabriel Luqui.

Pablo adelantó que para el show de hoy preparan una selección de canciones propias y de otros compositores. “Estamos muy entusiasmados por reencontrarnos con el público y conocer gente nueva. Siento que volver al escenario es lo que más me gusta. Vivir de cantar es el anhelo que llevo dentro del corazón”, aseguró el artista.

► PARA AGENDAR

DÍA: Hoy

HORA: 20

LUGAR: Espacio de arte Flora, avenida del Sol 50- Merlo.

ENTRADA: 800 pesos