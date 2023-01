Maxi Sánchez descansa en familia y trabaja pensando en el 2023

Abocado 100% a la familia y a la pretemporada. Así se muestra estos días en su Villa Mercedes natal el "Tiburón" del pádel Maximiliano Sánchez, quien en la previa de una nueva agenda repleta de desafíos recarga energías y disfruta de sus más allegados. "Siempre digo que esta época es hermosa para mí porque vuelvo a casa. Traigo a mis hijos y a mi mujer, pasamos tiempo juntos y de paso aprovecho para entrenar. Estar acá me hace acordar de años anteriores, cuando empezó todo. Estar en el club de mi papá (Mundo Pádel), hablar con él y entrenar, todo me trae bonitos recuerdos", cuenta con alegría.

En medio de una escala obligada en la provincia, que siempre repite año a año, el exnúmero 1 del mundo no descansa ni un segundo. Sigue con la rutina acompañado de su hermano Mariano, pensando en un 2023 que lo tenga entre los protagonistas. El revés de 36 años, campeón del Mundo en Dubai junto al seleccionado argentino el pasado año, conversó con El Diario de la República y analizó el 2022, a la vez que se refirió a su nuevo compañero —el brasilero Lucas Campagnolo— la temporada que se avecina, el crecimiento de la disciplina y las jóvenes promesas como Valentino Libaak que empiezan a aparecer.

—El 2022 fue muy movido. ¿Cómo fue el balance con el que lo despediste?

—Para mí fue positivo, aunque hubo mucho movimiento de parejas, circuitos y viajes. Pude estar entre los mejores 16 jugadores, que ese es mi objetivo siempre, y jugar el Master Final. Comencé el año con Pablo (Lima) siendo la pareja número 5, tuvimos buenos partidos, pero no se veía reflejado el trabajo que veníamos haciendo y Pablo decidió cambiar de compañero. Ahí retomé de nuevo con Lucho (Capra), que es un amigo. Al principio nos costó, pero después tuvimos una gran temporada. Hicimos más de 20 torneos juntos y pudimos meternos en puestos de Master, así que para mí fue un buen año.

—Sobre el cierre de la temporada llegó el Mundial. ¿Cómo lo viviste junto al equipo?

—Me encantó. Creo que para cualquier jugador profesional, de cualquier deporte, lo más bonito es representar a tu país. Me siento feliz de haber podido estar, es muy lindo, te hace sentir que el trabajo que realizaste durante tanto tiempo tiene recompensa, así que pude poner mi granito de arena en el equipo. Fuimos campeones mundiales que es un grandísimo premio para el pádel de Argentina, que va creciendo y ha sufrido diferentes etapas y ahora está renaciendo otra vez en el país. Los más chicos se motivan muchísimo al ver que el equipo de mayores es campeón del mundo. El último campeón era España y todos decían que eran los mejores, pero nosotros demostramos que el pádel argentino sigue siendo fuerte.

Abrirá en febrero la temporada junto a un nuevo compañero: el brasilero Lucas Campagnolo.

—Tenés nuevo compañero. ¿En que se basó la decisión?

—La verdad que lo tenía un poco pensado. A Lucas lo había estado mirando en todo el año, hizo una gran temporada junto a Javi Garrido. Lo vi muy preparado, muy bien de derecha. Me sorprendió porque siempre jugó de revés, él cuenta que en su etapa de menores jugó mucho tiempo a la derecha. En el pádel profesional no lo habíamos visto a la derecha, y el año pasado empezó con Garrido y me sorprendió en el primer torneo ganándoles a los número 1. Me llevó muy bien con él, es un grandísimo jugador, pero más que nada una gran persona y es lo que me motivó a jugar con él. Es joven, fuerte y con mucha garra; y para mi momento de la carrera necesito un jugador que empuje y tenga muchas ganas de ganar.

—¿Cuándo partís a Europa?

—El 15 de enero viajo para España, a Madrid. Empecé la pretemporada acá. Hago 2 semanas en Villa Mercedes y después 4 semanas más allá con mi compañero. Ya hacemos más parte de pádel, menos de parte física, y arrancamos en febrero en Mallorca. Después vamos a Abu Dabi y, en principio, vendríamos a La Rioja. Va a ser una temporada dura, pero me estoy sintiendo cada vez mejor, muy fuerte de la cabeza, y eso es lo importante.

—En cuanto a objetivos. ¿En líneas generales qué buscan?

—Queremos ser una pareja que se pueda sostener en el tiempo. Los dos estamos decididos a hacer un proyecto a largo plazo. La primera etapa, que es de adaptación, va a ser muy difícil. Somos dos jugadores que no hemos jugado nunca juntos, siempre nos hemos enfrentado. Pero estamos trabajando mucho, en este momento por video. Tenemos como entrenador a Rodrigo Oviedo y creo que vamos a conformar un gran equipo. El objetivo principal es ser una pareja sólida, que pueda aguantar toda la temporada física y mentalmente, y vamos ir por todo.

—El pádel crece, hay otro circuito. ¿Qué te parece Premier Padel?

—Premier, a diferencia de World Padel Tour, nos dio la posibilidad de abrir nuevos países, nuevos lugares que en los mejores sueños de un jugador de pádel hubieran existido, por lo menos en estos años. Hemos jugado en Roland Garros, el Foro Itálico y Doha, y la verdad que ha sido un año espectacular. Le dio al pádel lo que estaba necesitando. Hay que ser un agradecido a World Padel Tour por todo lo que hizo crecer al deporte, pero a Premier por darle al pádel lo que actualmente merece.

—Emergen nuevos talentos. ¿Cómo ves a "Tino" Libaak?

— Me encantó ver a "Tino" y a la familia, dónde jugó y cómo jugó (se metieron con Leandro Augsburger en los octavos de final del Master de Buenos Aires). Me sorprendió muchísimo porque hacía muchos años que no veía tanto talento y dedicación, y encima de mi ciudad. Sé el esfuerzo que ha hecho, lo conozco de cerca, y entonces cuando ganó le mandé un mensaje y lo felicité porque me llenó de orgullo que un jugador de mi ciudad consiguiera semejante triunfo y se midiera con los mejores del mundo. A nivel pádel, de mi país, creo que es una grandísima apuesta “Tino”. También Augsburger y De Pascual, son chicos que me encantan y veo que pueden llegar a la cima del pádel.

Redacción / NTV