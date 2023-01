Un mejor clima aliviaría los cultivos de San Luis a partir de febrero

La casi totalidad de las 800 mil hectáreas destinadas a cultivos de verano en San Luis ya están sembradas y necesitan de lluvias más continuas para llegar a la cosecha en las mejores condiciones posibles.

Esto sucedería a partir de febrero, según lo anticipó el director del Observatorio Ambiental y del Cambio Climático de la Provincia, Vicente Barros, para quien se aproxima una temporada de lluvias normal o superior a lo normal, que llegaría en el segundo mes del año.

“No hay un conocimiento científico que permita adelantar con certeza las condiciones climáticas futuras, pero lo que sí sabemos es que hay una alta probabilidad de que el fenómeno La Niña, que está afectando al sur de Sudamérica, terminará probablemente entre enero y febrero”, afirmó.

Barros es doctor en Ciencias Meteorológicas, investigador superior del Conicet y profesor emérito de la UBA, pero también dejó su huella en San Luis, porque fundó la Red de Estaciones Meteorológicas y formó a los pronosticadores.

El Observatorio Ambiental presentó el libro “Atlas climático de la provincia de San Luis”.

Evaluó que este fenómeno fue bastante inusual, del cual casi no hay antecedentes, con tres años seguidos de La Niña, que en general en Argentina está asociado a condiciones secas. “Pero no es algo matemático; por ejemplo, en San Luis tuvimos un año muy seco este 2022, pero en 2021, que también hubo La Niña, no fue tan seco, sino más bien normal”.

Tras más de dos años de afectar negativamente el funcionamiento del sistema climático, este fenómeno está dando muestras de haber entrado en su proceso de disipación, según estimó, y por eso se espera que, en el corto plazo, esta tendencia favorezca un mejor transporte de humedad favoreciendo la reactivación de las lluvias y la moderación de las temperaturas.

“A futuro podría adelantar una idea, pero siempre con la salvedad de que no es una certeza científica, que estaríamos en condiciones normales a partir de febrero”, reiteró el doctor Barros.

Recordó que San Luis siempre tiene un período seco, que abarca todo el invierno: “Si miramos las lluvias de este año, la mayor parte muestra un déficit con respecto al promedio, particularmente más pronunciado en el norte de la provincia, y eso se debió fundamentalmente a lo que pasó en el invierno, con déficit acumulado desde principio de año”. La primavera fue desfavorable porque tardó en iniciarse el período de lluvias, pero cuando empezó en noviembre fue suficiente para compensar, según evaluó.