Literatura, de miedo y otros horrores

En Argentina hay una industria literaria en crecimiento que está ahí, visible, aunque no se vea. Como un monstruo al acecho. En los últimos años se vio un crecimiento lento, pero incansable, de autores locales que se dedican al terror. Y hay lectores que consumen ese tipo de material, porque realmente atrapan.

Las convenciones de cómics, literatura o coleccionismo les otorgan un espacio y claramente no es de relleno. Allí, los escritores y guionistas cuentan sus desafíos para llevar adelante su pasión, porque es una profesión y un disfrute también. Van de la mano.

Una exponente de esto es Vanesa O' Toole. Nacida en Buenos Aires, es una escritora, editora y guionista, que entre libros propios y participación en antologías lleva, hasta la fecha, 26 obras publicadas.

Ella es la cara visible de Thelema, una editorial que nació en septiembre de 2012. De manera independiente publica a escritores argentinos de todo el país y también a algunos que viven en el exterior. Y San Luis también está entre esos selectos elegidos.

Desde editoriales tradicionales hasta aquellas que son independientes, todas apuestan al género que pone la piel de gallina.

“El terror está de moda hoy y es un nicho que aún tiene mucha tela para cortar. No solo se escribe y se lee terror, sino que también se consume en otros formatos audiovisuales: podcast, teatral, cinematográfico... No es novedad que la realidad supera la ficción, pero el terror nos da la posibilidad de representar todos esos miedos y aberraciones que nos envuelven a diario. Así, el ‘monstruo’ se vuelve metáfora y aquello que nos atemoriza nos da la chance de poner de manifiesto la locura en la que vivimos y de la que es imperioso sanar”, comentó O' Toole.

Con Thelema ya publicaron 90 libros en un nicho, a priori, no común para el país pero con varios fanáticos. Lo suyo es la fantasía, el terror, el sci-fi y la distopía.

“Ir a conocer los diversos lugares del país gracias a la escritura es algo increíble. Hablar con las personas, dar charlas, intercambiar ideas y pasarla bien entre colegas es todo lo que está bien. Ojalá pasara más seguido”, comentó Esteban Dilo sobre su experiencia.

Oriundo de Godoy Cruz, Dilo se destaca como guionista y escritor de libros de ficción. Entre sus obras están: “La muerte está ahí” (Textos Intrusos, 2017), “Penumbria” (De La Fosa, 2019) y “El secreto del Monstruo” (Santa Guadaña, 2020)”, escrito junto a Sebastián Elesgaray.

Dilo es uno de los fundadores del colectivo editorial De La Fosa, cuyos cuentos fueron publicados en España, Colombia, México y Argentina. Entre sus logros, fue finalista en el XIII Certamen Literario Nacional Eduardo Gregorio, entre 300 novelas, con su libro inédito “Luz Muerta”, escrito junto al artista sanluiseño Franco Vega.

El sello editorial De La Fosa nació en 2017, a partir de la unión de las editoriales “Santa Guadaña” y “Sello Fantasma”, como una agrupación orientada a la creación, difusión y comercialización de libros de terror escritos en Argentina.

Pero en la actualidad es mucho más. “Sus miembros buscan acercar el verdadero horror argentino —género en sí mismo— a toda la comunidad, no solo con los libros que escriben o editan, sino también dando charlas y talleres sobre el género”, agregó Dilo. Para ello también explican en otros terrenos fuera de la literatura, como el cine y las historietas.

“Creo que un escritor cuando baja a la hoja lo que está pensando, creando, es uno de los últimos pasos de la escritura. El día a día es una inspiración: salir a comprar algo y que se te cruce por la cabeza una situación, pensar en un miedo común, como que entren en tu casa, o simplemente recordar algo del pasado”, expresó sobre su proceso creativo. Actualmente está trabajando en GuionTube, junto a Matías Oniria y un equipo de guionistas, escribiendo para History, A&E y una gran variedad de YouTubers de diferentes países.

Pero no todo es fácil en un país donde la economía varía de un lado para otro, como la amenaza de un pulpo gigante.

“Ser editora independiente en Argentina no es fácil, sobre todo en un país donde la economía no es amiga. Sin embargo, tengo la ‘suerte’ de seguir de pie en este rubro que amo y al que sigo apostando contra viento y marea, y que me lleva a descubrir a talentosos autores que tienen mundos por compartir. Mientras las grandes editoriales publican libros comerciales, yo elijo abrirles la puerta a los independientes, que tienen cosas mucho más interesantes para contar. Y que también se venden”, detalló O' Toole.

En tanto, Dilo también se acopló a esas dificultades: “El tema de la publicación en editoriales es difícil, pero no porque falte capacidad para crear historias buenas, o bien escritas. El factor de dificultad pasa por otro lado: el costo. Es por ese motivo que cada vez es más factible publicarse uno mismo y salir a la calle a ofrecer un buen producto. Por suerte, posibilidades hay un montón”.

Redacción / NTV