Chicas y chicos del "Lucio Lucero" muestran todo su arte y creatividad

Escuela de Nivel Inicial Nº 1 “Maestras Lucio Lucero” puso en marcha la XXVI Muestra de Educación Visual y Plástica bajo el lema “No dibujo lo que veo… sino lo que creo”. La exposición inició esta semana en el establecimiento, ubicado en peatonal Rivadavia al 543 y estará abierta al público hasta el viernes de 9:15 a 11:30, y por la tarde de 14:15 a 17.

La directora del jardín, Patricia Puebla, señaló que ya recibieron la visita de varias instituciones educativas e incluso de estudiantes de la carrera de Nivel Inicial de la Universidad de San Luis (UNSL).

El Diario de la República tuvo la oportunidad de visitar la muestra, en la que se exponen más de 200 dibujos que representan distintas expresiones y conceptos, como contrastes, tridimensionalidad, simetría, naturaleza muerta, el retrato de Juan Pascual Pringles y algunas copias de artistas como Pablo Picasso, Joan Miró y Diego Rivera, entre otros.

Esto es muy lindo, porque trabajan todas las salas para realizar distintos contenidos y exponen lo que aprendieron (Martina Torres, docente de la Escuela de Nivel Inicial Nº 1 “Maestras Lucio Lucero)

Cada año, una comisión de maestras jardineras coordina la edición de la muestra. En esta oportunidad las encargadas fueron Martina Torres y Rosana Escudero, ambas docentes de la sala de 5 años. Este año, la temática fue presentar cubos y líneas blancas y negras.

“Hacemos talleres intersalas para que participen todos los niños y las niñas de todas las salas y de ahí se van realizando distintos contenidos, reproducciones de diferentes autores nacionales e internacionales. El objetivo que tiene este arte es que los niños puedan ser observadores, críticos y reproductores”, aseguró Torres.

Por otro lado, Escudero contó cómo fue su experiencia de armar la exposición. “La verdad que quedé sorprendida, porque van a ser tres años que estoy trabajando en el jardín. Me encontré con una expresión de los chicos extraordinaria; y los docentes le ponemos entusiasmo para mostrar todo lo que se ha trabajado durante el año. Se siente mucha emoción cuando uno ve los comentarios de los tutores o de cada nene o nena que viene y visita la muestra”, dijo la docente.

Realmente se siente mucha emoción cuando uno ve los comentarios de los papás o de los nenes que vienen a mirar (Rosana Escudero, docente de la Escuela de Nivel Inicial Nº 1 “Maestras Lucio Lucero)

Ambar Díaz Saá fue una de las alumnas que expuso en la muestra. Según contaron las docentes, la obra que hizo está orientada al arte de la naturaleza muerta: pusieron una banana, una manzana, un limón y una naranja, y debían dibujarlas. “Me sentí muy bien y me gusta dibujar. No tardé mucho en hacer el dibujo que presenté. Todavía no vienen mis padres a verlo, pero están felices como yo”, contó Ambar.

Por último, Puebla reiteró la invitación a visitar la muestra. “Está abierta a todo el público, hoy (por este martes) tuvimos la posibilidad de que viniera el Jardín Abejitas del barrio 1º de Mayo, somos padrinos de ellos. También profesoras que trabajan directamente con la Universidad Nacional de San Luis y son de la carrera de Nivel Inicial y de Educación Especial. Las alumnas también porque vienen a observar y a hacer prácticas aquí en la escuela. Todos y todas pueden venir a visitarnos hasta el viernes”, concluyó.

