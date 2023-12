Natalia Zabala Chacur: "Voy a estar la vez que considere para opinar"

El viernes, Natalia Zabala Chacur, diputada nacional justicialista, recibió un llamado que la convocaba a la reunión que se concretó este lunes, en Terrazas del Portezuelo. En el encuentro, el gobernador, Claudio Poggi, les habló a legisladores nacionales sobre su visión del estado financiero de la provincia y las medidas que comenzó a aplicar.

“Un poco profundizó lo que dijo en los anuncios, donde contó que recibió una provincia con cuentas en rojo que lo llevaron a tomar medidas antipáticas: desdoblar el pago de sueldos en enero y febrero, y que está preparando un proyecto que será remitido en las próximas horas, un llamado a extraordinarias en la Legislatura provincial para solicitar un préstamo. Comparó esa solicitud con el equivalente al monto de 6 coparticipaciones, que al día de hoy (por ayer) estimativamente está cerca de los 200 mil millones de pesos”, explicó Zabala Chacur.

Según precisó, le retrucó a Poggi que habiendo analizado los números que dejó el exministro de Hacienda, Eloy Horcajo, aparte del decreto de Programación Financiera, está en condiciones de abonar los sueldos en tiempo y forma, en una cuota.

“Habría que esperar cómo cierran las cuentas de inversión, pero va a superar lo que Horcajo puso de recursos y los gastos van a ser inferiores; recientemente el Gobierno anunció que le fueron devueltos 9 mil millones de pesos de anticipo de obra pública que no va a realizar. Con ese número, le da un saldo positivo después de pagar aguinaldo, sueldos completos de diciembre y planes sociales; le queda un remanente de casi 17 mil millones de pesos para arrancar enero con todo lo que es recaudación. Se vuelve a recaudar, alrededor de 50 mil millones; puede que el número baje un poco”, agregó.

Por otra parte, remarcó que en el encuentro se reunieron los representantes de la provincia por elección popular, donde cada uno tiene diferentes roles. Si bien no les toca dar respaldo en los aspectos que planteó Poggi, considera importante el diálogo institucional: “Voy a estar la vez que considere para opinar”.

Un préstamo para usar en gastos corrientes

De acuerdo al objetivo que planteó Poggi en la reunión, el destino que tendrán los fondos del préstamo será hacer frente al pago de sueldos. Una cuestión que, por lo general, ocurre al revés. Es decir, si un gobierno se lanza a la búsqueda de una deuda, es para una inversión, nunca para un gasto corriente.

Poggi habló de endeudamiento con un agente financiero, es decir, un banco, habló de la emisión de un bono inicial o algún título público; dio varias opciones sobre cómo plasmar.

“No comparto los números que él muestra. Esto se puede corroborar cuando se elabore la cuenta de inversión, habrá que esperar unos meses. Podemos hacer un corte de ejercicio inmediato, de hecho en 2015 lo hicimos”, advirtió Zabala Chacur.

En este sentido, la diputada planteó diferentes alternativas que se podrían tomar antes de llegar al límite del endeudamiento, como solicitar un aporte del Tesoro Nacional (la Ley de Coparticipación prevé que una parte de lo que la Nación recauda puede ir a aportes del Tesoro; el Presidente puede ayudar a las provincias que están en situación de emergencia).

También se puede recurrir a la coparticipación del Impuesto al Cheque, que actualmente se lo deja al 100% el gobierno nacional (por ley les corresponde a las provincias). Sería el mismo caso del juicio que se ganó del 1,9% de AFIP y el 15% de Anses.

“En su momento, Alberto Rodríguez Saá había iniciado el juicio del IVA, que es mucho dinero y que ya tiene la vista del procurador general a favor. Habría que avanzar sobre ese tema. Y otras medidas, una moratoria, por ejemplo, no está mal. Después queda en el escritorio del ministro barajar otras opciones. Todo es hablable, perfectible, mejorable”, puntualizó.

Se mostró preocupada por las medidas en un escenario complejo. “Me encantaría que sigan estas reuniones. Más allá de los pensamientos disidentes, él es el gobernador, no hay discusión. Y darme la oportunidad de expresarme es muy sano. En este caso no comparto y se lo dije, me parece bueno decírselo primero a él para que entienda y si llega a celebrar y hay cosas que apoyar, bienvenido sea. Si les hace bien a los puntanos y puntanas, ahí estaré”, opinó.

“La verdad que estamos atravesando un momento de mucha incertidumbre, angustia. Hay que tomarse cinco minutos, pensar un poco, en los mayores sobre todo, calmar la ansiedad. Los argentinos hemos vivido un montón de crisis, hemos pasado situaciones peores”, concluyó.

Redacción/MGE