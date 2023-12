Miguel Baldoni se consagró campeón en La Toma

Para los sanluiseños, fierreros por naturaleza, fue un domingo especial. La categoría más importante de la provincia, el Rally, y de la Argentina, el Turismo Carretera, definieron a sus campeones. Cuando exactamente el reloj marcó las 14:04, Miguel Baldoni terminó el último tramo del Rally de La Toma y logró su segundo título a nivel local. En ese mismo instante, pero en San Juan, Mariano Werner sumó una nueva estrella, la tercera en la máxima.

Para la estadística quedará que Mario Rasso, de local, consiguió una victoria soñada en su pueblo.

Para el campeón, que culminó como escolta de Rasso, no fue fácil, cuando todos pensaban que iba a ser un trámite, por la diferencia sacada en las primeras pruebas especiales, el auto del “Coyote Puntano” comenzó a fallar.

En la primera etapa, de estar primero pasó a quinto, y la falla persistía. El sábado todo cambió, los mecánicos lograron dar con el problema y Baldoni reguló para alzarse con una nueva corona, la segunda en 15 años.

El "Coyote Puntano" en acción.

“Es una alegría enorme. Costó muchísimo, gané ante grandes rivales y también pude sobreponerme ante las fallas del auto. Esto tiene dedicatoria especial, para mi motorista que no pudo estar en esta fecha por un accidente que sufrió su hijo, esto es para él. También a mi familia que me apoya incondicionalmente. Siento que le debía esto a la cantidad de gente que me apoya, espero haber estado a la altura de las circunstancias. Ahora a festejar”, sentenció Baldoni, quien el fin de semana tiene otra final en el Rally Argentino, en Entre Ríos, donde puedo lograr su tercera estrella de la temporada.

Por la general, Mario Rasso fue el más regular y logró un triunfo muy festejado: “Muy feliz, volver a ganar en La toma y en la fecha final del campeonato es muy lindo. Lo disfruté mucho. Siempre es gratificante ser el mejor de local, porque le gente apoya de una manera incondicional. Fue una carrera que tuvo todos los condimentos para ser el Gran Premio”.

Redacción/MGE